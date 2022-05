Kokemäki

Kokemäen kirkossa soi lauantaina 28.5. metallimusiikki Harri ”Haka” Kekäläisen ja bändin Metallimessussa. Kyseessä on ehtoollisjumalanpalvelus, jonka virret on sovitettu metallimusiikin muottiin. Messu on samalla Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherrana vajaan vuoden toimineen Timo Wariksen lähtömessu.

Ensimmäinen Metallimessu järjestettiin vuonna 2006 Helsingissä Temppeliaukion kirkossa. Messussa esitetään tuttuja virsiä, kuten Jumala ompi linnamme ja Herra, kädelläsi Metallimessubändin säestäminä.

Jumalanpalveluksen kolehti ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan hätäapukeräykseen.