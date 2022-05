Helsinki/Torino

Tämän illan euroviisufinaalin suurimpana suosikkina porskuttaa yhä Ukraina. Ukrainan edustajaa Kalush Orchestraa on veikattu kisojen voittajaksi siitä lähtien, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainassa.

Mutta takana on joukko vahvoja, erittäin hyviä haastajia. Ennakkoveikkailussa Ukrainan niskaan vahvimmin hengittävät Britannia, Ruotsi ja Italia, jotka kaikki tavoittelevat voittoa balladilla.

Suomen The Rasmukselle ennustetaan vedonlyöntilistoilla sijaa 14. Lähes samaan arvioon ovat päätyneet Torinon keskustassa ennen finaalin alkua raitiovaunua odottavat suomalaisfanit.

”The Rasmus voi olla parhaimmillaan kymmenen parhaan joukossa. Täällä on niin paljon hyviä kappaleita”, Iida Äyhynmäki sanoo.

Hän on tullut torstaina Torinoon sisarensa Elna Äyhynmäen ja ystävänsä Ella Keräsen kanssa.

Kolmikko arvelee, että Ukraina on varma voittaja, mutta he eivät usko, että Ukraina voisi järjestää ensi vuonna finaalia. Muista ennakkosuosikeista heitä miellyttää erityisesti Italia.

”Jos Ruotsi voittaisi, niin ensi vuonna olisi vähän halvempi matkustaa viisuihin”, Iida Äyhynmäki sanoo ja nauraa.

Iida Äyhynmäki (vas.) Elna Äyhynmäki ja Ella Keränen tulivat ensimmäistä kertaa Euroviisujen finaaliin.

Melko samoilla linjoilla on kokenut ja paljon Euroviisuja seurannut musiikkialan ammattilainen. Viime vuonna Suomea edustaneen Blind Channelin levy-yhtiön Ranka Kustannuksen johtaja Riku Pääkkönen seuraa viisufinaalia kotona Suomessa, mutta veikkaa myös Suomelle sijaa 15.

Pääkkönen sanoo, että tänä vuonna kisan taso on 10–15 kilpailijan osalta kova.

”Tänään testataan, mikä merkitys uskollisilla faneilla on. Kun ohjelmaa katsoo runsaat 180 miljoonaa ihmistä, niin en arvioi sitä suureksi.”

Pääkkönen muistuttaa, että viidestoista sijakin on paljon kovempi suoritus kuin mihin Suomessa on totuttu.

Ennakkosuosikkimaiden viisuedustajien musiikilliset taustat ovat hyvin erilaiset. Britannian edustaja Sam Ryder (s. 1989) on Tiktok-sensaatio. Hän nousi nopeasti Tiktokin seuratuimmaksi brittiartistiksi sen jälkeen, kun hän alkoi julkaista palvelussa coverkappaleita koronaviruspandemian alkuaikoina vuonna 2020.

Britanniaa edustaa 32-vuotias Tiktok-sensaatio Sam Ryder.

Musiikkia Ryder on silti tehnyt ja esittänyt muissa yhtyeissä jo ennen suurta julkisuuttaan. Hänen kokoonpanojaan ovat itse perustamansa The Morning After -yhtye sekä Blessed by A Broken Heart -yhtye, jossa Ryder toimi ensin kitaristina ja sittemmin solistina. Bändikonkari on ollut myös amerikkalaisen Close Your Eyes -rockyhtyeen keulakuva ennen ryhtymistään sooloartistiksi vuonna 2016.

Ryderin euroviisukappale Space Man on tunteellinen balladi, jossa Ryder pääsee esittelemään komeaa falsettiaan.

Britannian viisuedustaja on perinteisesti valittu televisiokilpailun kautta, mutta maan tavallisesti surkean viisumenestyksen takia systeemiä muutettiin. BBC pyysi avuksi levy-yhtiö BMG:tä. Sam Ryder valittiin The Guardianin mukaan monien jo maineensa vakiinnuttaneiden artistien joukosta.

Valtavaan Tiktok-suosioon nousseen Ryderin odotetaan nyt pelastavan Britannian viisumaineen. Hän ei silti itse usko, että 12,4 miljoonasta Tiktok-seuraajasta on välttämättä suurta etua muihin kilpailijoihin nähden.

”Tiktok on hämmästyttävä alusta, mutta myös uskomattoman arvaamaton. En usko, että sitä pystyy noin vain käyttämään äänien keräämiseen”, Ryder sanoi The Guardianille.

Italian duo Mahmood & Blanco laulavat miesten välisestä rakkaudesta.

Italiaa kisoissa edustaa miesduo Mahmood & Blanco kappaleellaan Brividi, joka on niin ikään sykähdyttävä balladi.

Duon toinen jäsen Alessandro Mahmoud (s. 1992) on mukana Euroviisuissa jo toista kertaa. Edellinen kerta oli kolme vuotta sitten Tel Avivissa, jolloin hän oli lähellä voittaa, mutta jäi niukasti toiseksi kappaleellaan Sold.

Mahmoudin musiikkiura käynnistyi X Factor -ohjelmasta vuonna 2012, mutta suuren kansan tietoisuuteen hän murtautui vasta seitsemän vuotta myöhemmin. Tuolloin Mahmoud voitti kuuluisan italialaisen San Remon laulukilpailun, sai paikan Tel Avivin Euroviisuihin ja julkaisi pian sen jälkeen debyyttialbuminsa.

Mahmood & Blancon kappale Brividi kertoo miesten välisestä rakkaudesta. Se, että Italia valitsee edustajakseen juuri tämän kaksikon tällä kappaleella, osoittaa, että maa on ottanut kehitysaskelia suvaitsevaisuudessaan.

LGBTQ-oikeudet ovat olleet katolisessa Italiassa kauan vaikeasti sulateltava asia. Aiheesta kirjoittava The New York Times muistuttaa, että Italiassa samaa sukupuolta olevien siviililiitot laillistettiin vasta vuonna 2016, vuosia monien muiden Euroopan maiden jälkeen.

Mahmoodin mukaan heidän kappaleensa normalisoi sen, minkä olisi aina pitänyt olla normaalia, lehti kirjoittaa.

Taiteilijanimellä Blanco tunnetun räppärin ja lauluntekijän Riccardo Fabbrioconin (s. 2003) mukaan hänen sukupolvensa on paljon avoimempi eivätkä hänen ikäisensä enää ajattele sukupuoli-identiteettiä.

Blancon musiikki-ura on varsin alussa, sillä hän julkaisi debyyttialbuminsa vasta runsas vuosi sitten. Levy nousi kuitenkin heti Italian albumilistan ykköseksi ja myi triplaplatinaa.

Mahmood ja Blanco ovat tehneet euroviisukappaleensa itse. Brividin suosiosta kertoo jotain se, että kappale rikkoi Italiassa Spotify-ennätyksen. Euroviisusivusto Eurovoixin mukaan laulu sai julkaisunsa jälkeen kotimaassaan ennätysmäisen määrän Spotify-striimauksia ensimmäisten 24 tunnin aikana.

Italialaisduon kannatus on hyvin suurta. Euroviisuista raportoiva Helsingin Sanomien toimittaja Ilkka Mattila kertoo, että laulajien fanit ovat päivystäneet Torinossa heidän hotellinsa ulkopuolella torstaista lähtien ja nähtävillä on jo vähän samankaltaista hässäkkää kuin Dingo herätti aikoinaan Suomessa.

Ruotsin Cornelia Jakobs esittää kappaleensa paljain jaloin.

Ruotsi kuuluu aina ennakkosuosikkeihin, se ei ole mikään yllätys, mutta tämän vuoden viisubiisi on pieni yllätys. Cornelia Jakobsin kappale Hold me closer on sekin kaunis balladi, mutta ei kuulosta lainkaan perinteiseltä ruotsalaiselta euroviisu­kappaleelta, vaan tunnelmalliselta indiepop-kappaleelta. Persoonallisen käheän lauluäänen omaavan Jakobsin esitys on vähäeleinen, ja hän esiintyy paljain jaloin.

Jakobs on ollut lapsuudestaan asti musiikkivaikutteiden marinoima, eikä hän ole perheensä ensimmäinen Euroviisuihin pyrkinyt. Hänen isänsä on hevirokkari Jakob Samuel, joka tunnetaan parhaiten glam rock -yhtye The Poodlesin laulajana. Yhtye pyrki Euroviisuihin sekä vuonna 2006 että vuonna 2008.

Jakobsin isoäiti on tunnettu kapellimestari ja säveltäjä Kerstin Nerbe, yksi Tukholman Kansanoopperan (Folkoperan) perustajista. Nerbe on ollut muun muassa suomalaisen kapellimestarien oppi-isän Jorma Panulan opissa.

Jakobsin (s. 1992) itsensä kerrotaan laulaneen pienestä asti ja soittaneen jo yläasteikäisenä useissa rockyhtyeissä. Kun hän oli 16-vuotias, hän pyrki television Idols-kilpailuun kitaraa soittaen, mutta ei edennyt jatkoon.

Kaksi vuotta myöhemmin palkittu tuottaja Red One värväsi Jakobsin vastaperustettuun pop-yhtye Love Generationiin, joka myös pyrki Euroviisuihin peräti kahdesti, vuosina 2011 ja 2012.

”Olin silloin hyvin nuori, ja oli helppo eksyä mukaan tällaiseen sirkukseen, jossa monet ihmiset haluat sinun olevan tietynlainen. Se oli melko epämiellyttävää, ja luultavasti sen takia otti aikansa ennen kuin keksin jotain omaa”, Jakobs muisteli tyttöbändiaikojaan Dagens Nyheterille.

Vuoden 2012 jälkeen Love Generation lakkautettiin, ja sen kolme jäsentä, joukossaan Jakobs, muuttivat tyyliä. Kokoonpano jatkoi omana itsenäisenä ryhmänä, joka sai nimen Stockholm Syndrome. Sen jäsenet alkoivat kirjoittaa itse kappaleensa ja tuottaa musiikkinsa.

Ruotsin tämän vuoden viisukarsinnan eli Melodifestivalenin finaaliin oman mielenkiintonsa toi se, että aivan loppusuoralla maan viisuedustajan paikasta kilpailivat Cornelia Jakobs sekä Anders Bagge kappaleellaan Bigger Than The Universe. Bagge on Ruotsin tunnetuimpia tuottajia ja lauluntekijöitä, joka on tehnyt kappaleita useille maailmantähdille Celine Dionista, Madonnasta ja Jennifer Lopezista lähtien.

Bagge on toiminut vuosia Ruotsin Idols-kilpailun tuomarina, myös silloin kun Jakobs pyrki kilpailuun 16-vuotiaana vuonna 2008. Nuorta Jakobsia ei päästetty jatkoon, sillä tuomaristo ei pitänyt häntä tarpeeksi hyvänä. ”Et ole niin hyvä kuin luulet”, hänelle sanottiin.

Jakobsin isä piti tyttärensä kohtelua ilkeänä ja suuttui tuomareiden sanoista.

Bagge kertoo pyytäneensä Jakobsilta silloista Idols-kohtelua anteeksi Melodifestivalenin kulissien takana.

”Sanoin hänelle: ’Hitsi, miten väärässä olimme, miten hyvä olet.’ Tarkoitan sitä, että joskus Idolsissa hukkaamme fantastisia tyyppejä. Hän ei vain ollut yhtä hyvä silloin, mutta ehkä minun olisi pitänyt nähdä hänen lahjakkuutensa”, Bagge kertoi ruotsalaislehti Aftonbladetissa.

Bagge kertoi sanoneensa Jakobsille myös, että uskoo tämän pääsevän urallaan vielä pitkälle.

Melodifestivalenin finaalissa Ruotsin kansa antoi eniten ääniä ennestään kuuluisalle Baggelle, mutta kansainväliset tuomarit pitivät enemmän Jakobsista. Voittotaistelusta tuli tiukka.

”Toivon, että ihmiset ovat edelleen tyytyväisiä ja tuntevat olonsa turvalliseksi, että se olen minä, joka edustan Ruotsia Euroviisuissa. Mielestäni laulumme on upea”, Jakobs sanoi maaliskuussa DN:lle.

Jakobsin kerrotaan esiintyneen viikon ajan hyvin itsevarmasti Euroviisujen lehdistö­tilaisuuksissa. Perjantaina hän herätti jopa pahennusta semifinaalin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, jossa hän hyppäsi juontajan syliin ja osoitti tätä leikillisesti muka aseella etu- ja keskisormea käyttäen. Jakobs pakotti juontajan makaamaan lattialle kuollutta leikkien, koska tämä ei suostunut nostamaan arvontakorista lappua Jakobsin puolesta.

Ukrainan Kalush Orcestra on ollut koko ajan suurin voittajasuosikki.

