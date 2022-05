The Rasmus jännitti semifinaalissaan, ja se kuului Lauri Ylösen äänestä: Tästä syystä Euroviisut hermostutti kokenutta bändiä

Euroviisut on laulajien ja yhä useammin myös laulukilpailukonkarien tapahtuma, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Ilkka Mattila.

The Rasmus edustaa Jezebel-kappaleellaan Suomea Torinon Euroviisuissa.

Perjantain vastaisena yönä pikkutunneilla Torinon euroviisuareenalla oli neljä helpottunutta mustaan ja keltaiseen pukeutunutta suomalaista.

The Rasmus oli selvinnyt semifinaalistaan viisufinaaliin. Yhtye myönsi jännittäneensä esitystä, sillä vaikka putoaminen ei olisi juuri vahingoittanut tulevaa uraa ja keikkasuosiota, niin olisihan se ollut kansallisella tasolla pettymys.

The Rasmus on kansainvälisesti kaikkien aikojen tunnetuimpia suomalaisyhtyeitä, ja sen takia sen odotettiin kuuluvan ennakkosuosikkeihin.

Bändille itselleen läpi pääseminen ei ollut lainkaan varmaa, ja jännitys kuului Lauri Ylösen äänestä ja näkyi eleistä Jezebel-kappaleen alussa.

Normaaleilla rockkeikoilla saatu kokemus ja esiintymisvarmuus tekevät olon itsevarmaksi normaaleilla rockkeikoilla, mutta sekunnilleen käsikirjoitetussa ja harjoitellussa suorassa tv-esiintymisessä Ylösen kaltainen konkarikin joutuu monen uuden asian eteen.

Oman lisäkierteensä toi kilpailuasetelma. Euroviisujen finaaliin valikoituu nykyään paljon laulajia, jotka ovat menestyneet kotimaassaan erilaisissa kykykilpailuissa, ja osallistuneet maansa viisukarsintoihin useamman kerran tai jopa esiintyneet viisufinaalissa ennenkin.

The Rasmukselle kaikki tämä on uutta.

Menneiden vuosien työ ja menestys auttoivat kuitenkin äänestyksessä. Vaikka Jezebel on pätevä ja The Rasmukselle räätälöity rockbiisi, niin monessa maassa ja kodissa äänestettiin itse kappaleen sijasta omien nuoruusvuosien suosikkiyhtyettä, joka ei lopettanutkaan, vaan nousi jaloilleen.

Niinpä The Rasmus selviytyi finaaliin kisan ainoana rockyhtyeenä. Edellisvuoden konseptin toistaminen ei ole koskaan ollut Euroviisuissa voitokas idea, mikä nähtiin tänäkin vuonna.

Euroviisut on ensisijaisesti laulajien kilpailu, ja nytkin finaalissa on The Rasmuksen lisäksi vain kaksi muuta yhtyettä, Ukrainan voittajasuosikki Kalush Orchestra ja Moldovan folk-punk -ryhmä Zdob și Zdub & Advahov Brothers, ja lisäksi vielä Islannin laulava ja soittava Systur-trio.

On kuitenkin hyvin todennäköistä, että Euroviisujen voiton vie tänä vuonna yhtye.

Melko epätodennäköistä tosin on, että se olisi The Rasmus, mutta kisojen jälkeen elämä jatkuu keskeisten asioiden parissa. Kalush Orchestran jäsenet kertoivat palaavansa Ukrainaan sodan keskelle avustustyötehtäviin, The Rasmus jatkaa tulevaan kiertueeseensa valmistautumista ja seuraavan albumin tekemistä.