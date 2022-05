Tulitikkutehtaan tytöstä tehdään ensi kertaa näytelmä – kantaesitys Porissa

Pori

Porin teatteri tekee kantaesityksen näytelmästä, joka perustuu Aki Kaurismäen elokuvaan Tulitikkutehtaan tyttö. Näytelmä saa ensi-iltansa tammikuussa 2023.

Kantaesityksen ohjaa Jarno Kuosa, joka myös dramatisoi näytelmän.

Kaurismäen elokuvat tunnetaan vähäsanaisuudestaan, eikä Tulitikkutehtaan tyttö tee poikkeusta. Porin teatterin taiteellinen johtaja Christian Lindroos kertoo, että Kuosan dramatisoinnissa näytelmään tule myös lisää puhuttua tekstiä.

Lindroos toteaa, että draama sopii hyvin Porin teatterin ohjelmiston kokonaisuuteen. Ensi syksynä teatterissa tulevat ensi-iltaan musikaali Evita, Stephen Kingin romaaniin perustuva Piina sekä komedia Ulkomaalainen.

”Lisäksi tarinana tämä on mielestäni erittäin liikuttava, kun seurataan Iiriksen kohtaloa ja kaikkea, mitä hän käy läpi. Kantaesityksen tarjoaminen on aina kiinnostanut itseäni eli se, että pystymme tarjoamaan jotain aivan uutta porilaisille. Kantaesityksiä on luvassa lisää”, Lindroos lupaa.

Näytelmä kertoo tulitikkutehtaassa työskentelevästä Iiriksestä, joka asuu edelleen kotona äitinsä ja isäpuolensa kanssa, huolehtii perheen elannosta ja haaveilee rakkaudesta. Roolilistaa ei ole vielä julkistettu.

Jarno Kuosan viimeaikaisiin ohjauksiin kuuluu Ryhmäteatterin näytelmä Peggy Pickit näkee Jumalan kasvot. Hän on ohjannut näytelmiä muun muassa Jyväskylän kaupunginteatteriin, Svenska Teaterniin ja Ylen radioteatteriin.

Uutista täydennetty Porin teatterin Christian Lindroosin kommenteilla kello 14.20.