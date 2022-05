Torino

Suomea edustava The Rasmus kilpailee lauantaina Torinossa Eurovision laulukilpailun finaalissa.

”Ajattelin, että luojan kiitos, finaalissa on rockbändi”, The Rasmuksen Lauri Ylönen kertoi lehdistötilaisuudessa ensimmäisestä tunteistaan tuloksen selvittyä.

Myöhemmin hän sanoi, että semifinaaliin jääminen olisi ollut pettymys.

”Kyllä suomalainen ottaa tällaisen tosissaan niin, että nyt finaaliin pääsi Suomi ja The Rasmus.”

Yhtye esiintyi torstain semifinaalin ensimmäisenä. Avausesiintyjän paikka ei ole ollut Euroviisujen historiassa paras mahdollinen, sillä alkupään esiintyjät menestyvät äänestyksessä usein huonommin kuin myöhemmin show’ssa vuoronsa saavat.

Lauantain finaalissa The Rasmus esiintyy ensimmäisellä puoliajalla.

The Rasmus avasi torstain euroviisusemifinaalin.

Yleisössä avausnumero herätti spontaania innostusta, samoin semifinaalia seuraavien median edustajien keskuudessa.

The Rasmuksen tehtävä ei ollut helppo, sillä tässä jälkimmäisessä semifinaalissa on enemmän tasaväkisesti kilpailevia ennakkosuosikkeja ja vahvoja esityksiä kuin tiistain erässä.

Naapurimaista jatkoon pääsivät myös Ruotsi ja Viro.

Muut jatkoon päässeet maat olivat Serbia, Puola, Azerbaižan, Australia, Romania, Belgia ja Tšekki.

Kovimmat ennakkosuosikit Ruotsi, Puola ja Australia herättivät semifinaalissa myös voimakkaimmat reaktiot. Myös Irlanti ja Tšekki villitsivät tamppaavalla tanssirytmillään balladien seassa.

The Rasmuksen Jezebel kuulosti nyt valmiimmalta kuin UMK:ssa ja kappale on saanut harjoituksia seuranneelta yleisöltä hyvän vastaanoton, mutta sen varaan ei kannata laskea liikaa odotuksia.

Tiistaina finaalista putosi Itävalta, joka sai tanssibiitillään ja liekkikoneillaan harjoitusten yleisön kuumaksi. Jatkoon selvisi sen sijaan Islannin hillitty kantriballadi, joka ei herättänyt harjoituksissa juuri mitään reaktioita.

The Rasmus harjoituksissa 11. toukokuuta.

Euroviisujen lehdistökeskuksen veikkauksessa The Rasmus oli kymmenen parhaan joukossa, parhaimmillaan neljäntenä. Vedonlyöntiennusteissa yhtye oli rankattu eränsä seitsemänneksi.

Myös semifinaaliin jonottaneet suomalaiset euroviisufanit uskoivat vakaasti The Rasmuksen mahdollisuuksiin, vaikka kilpailu on kovaa.

”Täällä on paljon muitakin todella hyviä. Ruotsin Cornelia Jakobs, Italia, Hollanti ja Kreikka”, listaavat Euroviisujen finaalia seuraamaan tulleet iisalmelainen Mia ja vantaalainen Malla.

”Ollaan nyt ekaa kertaa Euroviisuissa, mutta tästä tuli meille uusi harrastus.”

Viisufanit Mia (vas.) ja Malla tulivat Torinoon koko viikoksi kannustamaan The Rasmusta.

Torstain semifinaalin vahvin ehdokas on Ruotsi. Cornelia Jakobsin Hold Me Closer edustaa tämän vuoden viisuissa suosittua erotilitys­balladiformaattia, mutta Jakobsin laulussa on sävyjä, eikä kappaleessa ryömitä liian syvällä alakulon viemärissä.

Musiikillisesti ja taiteellisesti voimakkain esitys tulee kuitenkin Serbiaa edustavalta Konstraktalta, jonka In Corpore Sano on kisan vähiten euroviisumainen kappale.

Sävellyksenä se on lähinnä elektronista taidepoppia, ja laulun teksti kuvaa ironisesti terveyden ja kauneuden ympärillä pyörivää elämäntapaa.

In Corpore Sano on latinaa ja tarkoittaa ”terveessä ruumiissa”, mutta muuten Konstrakta laulaa serbiaksi. Itse esityksessä hän istuu lavalla ja pesee toistuvasti käsiään, mikä tuo mieleen serbialaistaiteilija Marina Abramovićin performanssit.

Kova suosikki on myös Australian Sheldon Rileyn Not the Same, joka on väkevä voimaannuttamis­kappale kaikkien erilaisten vähemmistöryhmien puolesta.

Suomen ja Ruotsin lisäksi Itämeren rannoilta samassa erässä kilpailivat Viro ja Puola, nekin Suomea suurempina ennakkosuosikkeina.

Viron Stefanin Hope on huolella tehty fuusio Johnny Cashin kolkommasta tuotannosta ja Ennio Morriconen 1960-luvun spagettiwestern-tunnareista. Kappaleeseen on jopa lainattu Hyvät, pahat ja rumat -elokuvasävelmän kuuluisa kojootin ulvontaa imitoiva huilukuvio.

Stefanin tavoin komeasti laulaa myös Puolan Ochman, mutta hänen River-kappaleensa ei ole yhtä röyhkeä ja tyylikäs pastissi vaan geneerisempi nykyajan euroviisu. Kappale muistuttaa Chris Isaakin Wicked Gamea ja Lana Del Reyn Video Gamesia.

Tänä vuonna aika monet euroviisusäveltäjät ja solistit kuulostavat saaneen inspiraatiota Lana Del Reyn hiteistä. Ja Adelen. Ja Billie Eilishin.

Puolan Ochman esittää River-kappaleen.

Tilitysballadien ja synkkien jollotusten lisäksi Euroviisuissa on tänä vuonna tavallista enemmän rockbändejä tai rockbändejä muistuttavia ryhmiä. Se ei ole yllätys Måneskinin viimevuotisen voiton ja Suomen Blind Channelin menestyksen jälkeen.

Valitettavasti yllätys ei ole sekään, että osa tämän vuoden rokkiviisuista on melko huonoja, kuten jo tiistain semifinaalissa nähtiin.

Torstain semifinaalissa läpi yrittivät kaikesta huolimatta muun muassa Georgia ja San Marino. Georgian edustaja on progeyhtye Circus Mircus, ja heidän kappaleensa Lock Me In kuulostaa siltä kuin The Rasmus olisi jäänyt 27 vuodeksi jumiin ensilevynsä huumori-funkrockiin.

San Marinon Achille Lauro vastasi Stripper-kappaleellaan kisojen opportunistisimmasta esityksestä. Jos Måneskinin viimevuotinen glamrock-tulkinta oli yllättävä ja riittävän omintakeinen, niin Achille Lauro on sketsihahmo.

Laulun teksti koostuu enimmäkseen popmusiikin ja -kulttuurin historiasta napattujen nimien hokemisesta, ja esiintymisasussa on haettu Ministry-yhtyeen Al Jourgensenin takavuosien tylyä tyyliä glam-mausteilla.

Jääkiekkotermein ilmaistuna San Marinon kappaleessa puristetaan mailaa vähän liian kovaa.

Nimensä Achille Lauro on lainannut takavuosien kovaonniselta risteilyalukselta, joka ensin kaapattiin vuonna 1985 ja yhdeksän vuotta myöhemmin syttyi palamaan ja upposi.

Sekä Georgia että San Marino karsiutuivat jatkosta.

Tässä seurassa The Rasmus on pitkällä kansainvälisellä kokemuksellaan oikea suurten estradien rockbändi, jonka esitystä katsoessa ei tarvitse nolostua.

San Marinon Achille Lauro vastaa Stripper-kappaleellaan kisojen opportunistisimmasta esityksestä.

Karsinnan alakuloisin esitys, Andrean Circles, tuli Pohjois-Makedoniasta, tuosta herkullisten varhaiskaalien kodista. Itse kappale on synkkä kuvaus umpikujaan ajautuneesta rakkaussuhteesta.

Vaikka Andrea laulaa asiaankuuluvan dramaattisesti, niin esitys ei ole ihan sitä iloista ja innostavaa euroviisuviihdettä, jota monet viisufanit ovat sanoneet nykyisinä aikoina kaipaavansa.

Kaiken lisäksi Pohjois-Makedonian yleisradioyhtiö on uhkaillut Andreaa syytteellä, koska Euroviisujen avajaisjuhlissa hän heitti kädessään olleen rullalle käärityn Pohjois-Makedonian lipun maahan poseeratessaan valokuvaajille. Andrea on pyytänyt tekoaan julkisesti anteeksi.

Pohjois-Makedonia ei päässyt finaaliin.

