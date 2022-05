Porissa villiä kyytiä, jollaista et ole ennen kokenut – Urkuvelho nauttii tulkitessaan alkemistin ällistyttävää musiikkia

John Medeski vertaa kaimaansa Picassoon. John Zorn yhdistelee eri tyylilajeja täysin uniikilla tavalla.

John Medeski (kuvassa) on vieraillut Pori Jazzissa useamman kerran. Validi Karkia -klubilla on luvassa astetta sekopäisempi sessio, kun Medeskin johtaman urkutrion käsittelyssä on John Zornin musiikki.

”Valmistaudu ääniseikkailuun – villiin kyytiin, joka on todella osallistumisen arvoinen. Musiikki on välillä rajua, välillä kaunista, välillä jotain aivan muuta. Pidit siitä tai et, se on ällistyttävää.”

Näillä sanoilla kosketinvelho John Medeski houkuttelee suomalaisia musiikinystäviä paikalle, kun hänen johtamansa urkutrio tulkitsee John Zornin luomaa musiikkia John Zorn’s Simulacrum -konsertissa Porin Validi Karkia -klubilla.