Viiden tähden Everything Everywhere All at Once on mielikuvituksen juhlaa ja hurmaava hyökkäys kaikkia aisteja kohtaan – Tällaista elokuvaa et ole ennen nähnyt

Vuosi 2022 ei ole edes puolessavälissä, mutta Everything Everywhere All at Oncea tuskin moni elokuva tulee enää vuoden aikana ylittämään.

Michelle Yeoh tekee elämänsä roolin Everything Everywhere All at Oncen Evelyninä.

Scifi, seikkailu, toiminta, komedia, draama

Everything Everywhere All at Once. Ohjaus Dan Kwan ja Daniel Scheinert. 139 min. K16. ★★★★★

Nämä ovat parhaita hetkiä elokuvafanille; kun eteen tulee uutuusfilmi, josta ei tiedä etukäteen paljoa, ja joka sitten – kliseinen ilmaus, mutta kun sopivampaakaan ei keksi – räjäyttää tajunnan.

Joka on samaan aikaan uskomatonta mielikuvituksen juhlaa ja hurmaava hyökkäys kaikkia aisteja kohtaan. Riemukas ilotulitus, jossa jokainen yksityiskohta vitsistä pukuun, lavasteesta rekvisiittaesineeseen ja ääniefektistä musiikkivalintaan tukee kokonaisuutta. Ja se kokonaisuus pysyy vielä vaivatta hallinnassa alusta loppuun saakka.

Sellainen on Everything Everywhere All at Once.

Elokuvan alussa tapaamme Evelyn Wangin (Michelle Yeoh), keski-ikäisen kiinalais-amerikkalaisen naisen sekä tämän aviomiehen Waymondin (Ke Huy Quan). He ovat muuttaneet nuorina Kiinasta Yhdysvaltoihin ja tienaavat elantonsa pyörittämällä pesulaa.

Evelyn puurtaa firman veroilmoitusten kanssa, lisästressiä tuo pian vieraille saapuva iäkäs isä Gong Gong (James Hong), jonka syntymäpäiväjuhlia pitäisi viettää illalla.

Waymond rakastaa vaimoaan, mutta haluaisi salaa avioeroa. Parikymppisellä tyttärellä Joylla (Stephanie Hsu) on kompleksinen suhde äitiinsä. Joylla on esimerkiksi tyttöystävä, asia jonka Evelyn hyväksyy mutta jonka hän haluaa silti salata perinnesyistä Gong Gongilta.

Evelyn, Waymond ja englantia osaamaton pappa Gong Gong menevät ennen iltajuhlia verotoimistoon, ja siellä alkavat ongelmat: monilla kuukauden työntekijä -pysteillä palkittu virkailija Deirdre (Jamie Lee Curtis) löytää vakavia ongelmia kaikista Evelynin verolappusista.

Lämminhenkistä, arkista komediaa – niin mainiosti kirjoitettua ja näyteltyä, että elokuva koukuttaa jo tällaisenaan.

Paitsi että verotoimistossa tapahtuu sitten vähän muutakin. Hississä Waymond yllättäen sanoo Evelynille olevansa toisen ulottuvuuden versio tämän aviomiehestä. Ja että koko multiversumi, lukemattomista eri todellisuuksista koostuva maailmankaikkeus, uhkaa tuhoutua. Ja että ainoastaan hän, tämän ulottuvuuden Evelyn, voi sen pelastaa.

Edellä mainittu on pelkkä pikkiriikkinen pintaraapaisu elokuvan sisällöstä, eikä juonta kannata alkaa enempää kuvailla. Siksi, että elokuva kannattaa kokea niin, että siitä tietää mahdollisimman vähän – mutta myös siksi, että lyhyehkössä arviotekstissä kuvailu olisi aika mahdotonta.

Jamie Lee Curtis ja Yeoh nakkisormiuniversumissa.

Everything Everywhere All at Once on pähkähullu: Kungfu-taisteluja, joissa kättä pidempänä käytetään vyölaukkua ja dildoja. Ulottuvuus, jossa kaikilla ihmisillä on lötköt nakkisormet ja toinen, jossa huippukokkia ohjailee pään päällä istuva pesukarhu (ei siis rotta).

Aidosti vedet silmissä naurattavan komediasekoilun lisäksi se on hätkähdyttävää, lähes Hongkong-huippufilmien tasoista toimintaa. Universumin kokoista kosmista scifiä. Ja ennen kaikkea syvästi koskettavaa draamaa, jossa ihmissuhteet ovat katkeransuloisia ja tunteet repivän aitoja.

Yritän vielä vielä verrata Everything Everywhere All at Oncea muiden elokuvantekijöiden teoksiin. Se on kuin The Matrix, jos sen olisivat käsikirjoittaneet ja ohjanneet yhdessä Charlie Kaufman sekä Kung Fu Hustlen Stephen Chow. Se on välillä Rick & Mortya, välillä Everything-videopeliä ja välillä draamamestari Wong Kar-waita.

Kaikki kuitenkin vain pieniä, todennäköisiä inspiraationlähteitä kokonaisuudessa – tämä on sataprosenttisesti ohjaaja-käsikirjoittajien ”Danielsien” eli Dan Kwanin ja Daniel Schweinertin ainutlaatuinen luomus.

Vaikea uskoa, että tämä on vasta kaksikon toinen pitkä elokuva, absurdin pikkukomedian Swiss Army Manin jälkeen. Kiitos myös tuottajille ja levittäjille, jotka ovat sallineet tällaiselle käsikirjoitukselle reilun budjetin. 25 miljoonaa dollaria on Hollywood-asteikolla vähän, mutta Danielsit ja tekninen työryhmä saavat siitä irti kaiken, kaikkialla ja yhdellä kertaa.

Toivottavasti rahoittajien riski palkitaan. Yhdysvalloissa elokuva on ensi-illastaan lähtien kivunnut teatterien top 10 -listalla viikko viikolta ylöspäin, mikä on poikkeuksellista. Voin vain kuvitella, kuinka moni katsoja on viestittänyt heti näytöksen jälkeen kaverilleen: ”Et ehkä ole kuullut tästä elokuvasta, mutta sinun on PAKKO käydä katsomassa se.”

Stephanie Hsu esittää Evelynin tytärtä Joyta, jolla on ongelmainen suhde äitiinsä.

Erityiskehut on vielä annettava näyttelijöille. Michelle Yeoh on ansaitusti taas elokuvan päätähti, ja Evelyninä täydellinen – hänen paras roolinsa koskaan. Ke Huy Quan oli lapsitähti 1980-luvun Indiana Jones ja tuomion temppelissä sekä Arkajaloissa, ja lopetti elokuvaroolit kokonaan 20 vuotta sitten. Kiltin ja leikkisän Waymondin osa ei voisi olla mainiompi paluu valkokankaille.

Stephanie Hsu tuo elokuvaan kaikkein riipaisevimman tunne-ulottuvuuden. Hämmästyn, jos hän ei tästä nouse isoksi tähdeksi. Jamie Lee Curtis muistuttaa Halloween-lämmittelyiden kaltaisten yhdentekevyyksien jälkeen jälleen, miten pirun taitava ja monipuolinen komedianäyttelijä on. Ja sitten vielä James Hong isoisänä: pikkudetaljeiltaankin hykerryttävä suoritus 93-vuotiaalta yli 600 elokuvan ja tv-sarjan veteraaninäyttelijältä.

Käsikirjoittajat Dan Kwan ja Daniel Scheinert, tuottajat Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Dan Kwan, Daniel Scheinert, Jonathan Wang. Pääosissa Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, James Wong, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr.