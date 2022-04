Jane by Charlotte -dokumentissa on voimakas sisäänlämpiävyyden tunnelma.

Dokumentti

Jane by Charlotte (Jane par Charlotte), ohjaus Charlotte Gainsbourg. 88 min. S. ★★★

Jane on Jane Birkin, kuuluisa englantilais-ranskalainen näyttelijä-laulaja ja Charlotte on hänen tyttärensä, lähes yhtä tunnettu muusikko-näyttelijä Charlotte Gainsbourg. Jane by Charlotte eli ”Jane Charlotten mukaan” on Gainsbourgin dokumentti äidistään ja heidän suhteestaan.

Dokumentti on intiimi ja henkilökohtainen, jopa niin, että henkilöitä ja tapahtumia heitetään katsojan eteen avaamatta niitä mitenkään. Siksi on heti aluksi parasta selvittää hieman taustoja.

Jane Birkin (s. 1946) tuli synnyinmaassaan Britanniassa tunnetuksi 1960-luvun lopulla valokuvamallina ja aloittelevana näyttelijänä. Hän avioitui hyvin nuorena maineikkaan elokuvasäveltäjän John Barryn kanssa ja he saivat 1967 Kate-tyttären. Katesta tuli arvostettu valokuvaaja. Hän kuoli 2013 pudottuaan asuntonsa ikkunasta Pariisissa.

Kuuluisuudeksi Birkin kohosi erottuaan Barrysta ja aloittaessaan yli kymmenvuotisen suhteen ranskalaisen chansonin pahan pojan ja kuvienrikkojan Serge Gainsbourgin kanssa. He tekivät yhdessä elokuvia ja musiikkia, muun muassa aikanaan pahennusta herättäneen laulun Je t’aime... moi non plus. Charlotte (s. 1971) on heidän tyttärensä.

Birkinin seuraava suhde oli ranskalaisen elokuvaohjaajan Jacques Doillonin kanssa. Ranskassa hyvin tunnettu taiteilija-näyttelijä-muusikko Lou Doillon on heidän tyttärensä.

John Barry, Kate, Jacques ja Lou vilahtelevat jatkuvasti Janen ja Charlotten keskusteluissa, kuten myös Charlotten elämänkumppani, näyttelijä-ohjaaja Yvan Attal, mutta heidän osuuttaan kummankaan elämässä ei tosiaankaan elokuvassa selvennetä.

Charlotte seuraa vanhenevaa ja sairastelevaa äitiään tämän esittäessä Serge Gainsbourgin lauluja ensin konsertissa Japanissa ja myöhemmin New Yorkissa. Sitten ollaan Janen kotona Ranskan maaseudulla, käydään katsomassa uutta bulldoginpentua Janen äskettäin kuolleen Dolly-koiran tilalle sekä perheen vanhaa asuntoa Pariisissa ja puhutaan. Ja taas puhutaan. Dokumentin muoto on varsin löysä ja epädraamallinen.

Jane by Charlotte ei ole dokumentti kuuluisasta äidistä ja yhtä kuuluisasta tyttärestä, vaan se yrittää olla kuvaus äidistä ja tyttärestä yleisemmin. He ovat elokuvassa ikään kuin tutustumassa toisiinsa uudelleen – tai ehkä tavallaan jopa ensimmäistä kertaa. Charlotte kertookin alussa, että hän halusi nähdä äitinsä sellaisena kuin ei ollut koskaan häntä nähnyt.

Vahvan intiimiyden ja äidin ja tyttären uteliaisuuden toisiaan kohtaan dokumentti tuo läpi hyvin, mutta kieltämättä se ei vältä tietynlaista voimakasta sisäänlämpiävyyden tunnelmaa. Gainsbourgin elokuva ei oikein vastaa kunnolla siihen, miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita sen aiheesta, joka ei laajene itsensä yli mihinkään.

Se tuntuu päinvastoin kapenevan kohti omaa ydintään, äidin ja tyttären lopultakin vain heidän itsensä tuntemaan keskinäiseen suhteeseen, johon julkisuuden valokiilassa oleminen on lyönyt oman leimansa.

Dokumentin käsikirjoitus Charlotte Gainsbourg, tuottajat Charlotte Gainsbourg, Mathieu Agernon, Maxime Delauney, Jessica Huppert Berman ja Romain Rousseau.