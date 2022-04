Pori Jazz Kids järjestetään jälleen kesällä – mukana ohjelmassa uusi jazzleiri

Pori Jazz Kidsin osana järjestetään ensimmäistä kertaa myös pääsymaksuton musiikkileiri.

Pori

Koko perheen ilmainen musiikkitapahtuma Pori Jazz Kids järjestetään jälleen ensi kesänä osana Pori Jazz -festivaalia, festivaali tiedottaa.

Ohjelmaa on tarjolla 8.–13.7., ja tapahtuman pääpäivää vietetään Kirjurinluodon Lokkilavalla keskiviikkona 13. heinäkuuta. Lokkilavan Pori Jazz Kids -tapahtuma kestää koko iltapäivän ajan keskiviikkona 13. heinäkuuta.

Legendaariselle estradille kiipeävät muun muassa Megasakki-yhtye sekä lastenmusiikin kestosuosikki Mimmit, joka esiintyy Folkingetin tarjoamassa, pääosin ruotsinkielisessä konsertissa. Tarjolla on myös Kidsin henkeen sopivaa oheisohjelmaa.

Pori Jazz Kids -ohjelmaa järjestetään Kirjurinluodon Jazzpuiston alueella myös keskiviikkoa edeltävinä päivinä. Kidsin ohjelma julkaistaan lähempänä kesää. Tapahtuma on pääsymaksuton.

Pori Jazz Kidsin osana järjestetään ensimmäistä kertaa myös pääsymaksuton musiikkileiri Jazz Camp for Girls. Se on Tanskan jazzliiton (Jazz Denmark) vuonna 2014 lanseeraama konsepti, jonka tavoitteena on innostaa nuoria tyttöjä musiikin pariin.

Jazz Camp for Girls -konseptin ideana on, että leirille osallistuville tytöille tarjotaan innostava ja turvallinen ympäristö, jossa he pääsevät kokeilemaan eri instrumentteja, bändissä soittamista ja musiikin säveltämistä.

Suomen lisäksi Jazz Camp for Girls järjestetään tänä vuonna Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa. Kyseessä on monikansallinen hanke, jonka osallistujat tekevät tiivistä yhteistyötä ja vaihtavat ideoita sekä tietoja parhaista käytännöistä työssä, jonka pitkän tähtäimen pyrkimyksenä on alan sukupuolijakauman korjaaminen.

Porin leiri järjestetään yhteistyössä Pori Jazz -festivaalin, Palmgren-konservatorion ja Suomen Jazzliiton välillä. Toimintaa tukee Pohjoismaisen Kulttuurirahasto.

Jazz Camp for Girls tarjoaa musiikkihetkiä kesäloman aikana. Neljän päivän aikana musiikkia opitaan improvisoimalla ja soittamalla uusilla tavoilla. Leiri on osallistujilleen pääsymaksuton.

Tyttöjen jazzleiri on tarkoitettu tytöille ja itsensä tytöiksi kokeville. Leiri on suunnattu 8-12-vuotiaille, mutta tarkka ikä ei ole este osallistumiselle. Tärkeintä on kiinnostus kokeilla bändissä soittamista ja oppia yhdessä uutta.

Leirillä kootaan yhtyeitä sekä aloittelijoista että kokeneemmista, joten mukaan voi tulla kokemuksesta riippumatta. Ainoa vaatimus on halu soittaa yhdessä ja tavata uusia kavereita musiikin äärellä.

Leirillä muodostetaan kaksi yhtyettä, jossa kussakin on 6-8 oppilasta. Leirin opettajina toimivat kansainvälistä jazzuraa New Yorkissa luova basisti Kaisa Mäensivu sekä Palmgren-konservatorion bassonsoiton lehtori Tomi Harrivaara.

Opettajien ohjauksella lapset saavat inspiraatiota soittamiseen uusien menetelmien pohjalta ja pääsevät tekemään musiikkia yhdessä.