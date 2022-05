Pariskunnan ullakko muuntautui Porin 6. osassa hulppeaksi klubitilaksi – missä muualla muka voit virtsata tuubaan?

Upouudella Inkkariklubilla Tapio Vuorinen puuhaa keikkoja rakkaudesta elävää, juurevaa musiikkia kohtaan.

Joskus villi idea muhii takaraivossa kuin huomaamatta ja lopulta paisuu kuin pullataikina kohti terhakkaa toteutusta.

Kun Tapio ja Mirja Vuorinen muuttivat Porin 6. osaan vuonna 2017, Tapio Vuorinen havaitsi ullakon soveltuvan pienellä muuntelulla bändiensä treenikämpäksi.

Pian tilassa alkoivatkin soida Rosebud-yhtyeen rhythm and blues sekä Johnny Cashin kappaleita tulkitseva Cash Only, jossa myös Mirja Vuorinen on laulanut ja soittanut.

”Pikku hiljaa tuli sellainen fiilis, että voisi tänne joskus pyytää joitain kavereitakin kuuntelemaan ja katselemaan soittoa, kun on näin iso tila käytössä”, Tapio Vuorinen kertoo.

Eräänlainen koeponnistus tapahtui kesällä 2021, kun Vuorisen 40 vuotta sitten kuopattu Red Clay Ramblers teki paluun Kirvatsin Jytä -tapahtumassa. Yhtye päätti soittaa valikoidulle yleisölle treenikeikan Vuoristen yläkerrassa.

Lämmittelyilta onnistui yli odotusten, ja tilan akustiikkakin sai osakseen vuolaita kehuja.

Nyt Vuoristen yläkerta aloittaa toimintansa pienimuotoisena musiikkiklubina, repertuaarinaan roots-pohjainen musiikki – väljästi tulkittuna. Tapio Vuorisen mukaan sisältö voi olla vaikkapa bluesia, funkia, folkia, soulia tai rock ’n’ rollia.

Tasokas PA-laitteisto, monipuolinen valokalusto ja jopa savukone luovat tunnelmaa tilaan, joka on kalustettu ja koristettu viimeisen päälle tyylikkääksi, americana-henkiseksi klubiksi. Jopa wc on liikkuvine valoineen ja torvilavuaareineen melkoinen näky.

”Nyt voi jopa virtsata tuubaan”, Vuorinen murjaisee esitellessään hulppeita saniteettitiloja.

Tämä on klubin wc – ihan oikeasti. Perinteisempikin pytty toki löytyy.

Klubitila on kalustettu ja valaistu viimeisen päälle tunnelmallisesti.

Mistään bisneksestä ei ole kyse, vaan silkasta rakkaudesta lajiin. Inkkariklubi-nimen saanut konsepti toimii avoimella kutsuvieras-periaatteella.

Kuka tahansa voi liittyä Facebookin Inkkariklubi-ryhmään. Yksittäiseen klubi-iltaan mahtuu mukaan 45–55 Facebook-tapahtumaan ensimmäisenä ilmoittautunutta.

”Facebook-rajoitteisille on tarjolla WhatsApp ja puskaradio”, Vuorinen lisää.

Myös esiintyjiä tuleville klubeille voi ehdottaa samojen kanavien kautta.

Ensimmäinen Inkkariklubi-keikkailta koittaa 7. toukokuuta. Tuolloin soittavat porilainen Los Dynamos ja kokemäkeläinen Sweaty Squeeze.

”Avausiltana esiintyy sattumalta kaksi vähän äänekkäämpää ryhmää. Tulevaisuudessa illoissa saattaa olla kaksi esiintyjää, joista ensimmäinen voisi olla esimerkiksi trubaduurihenkinen artisti ja toinen täysikokoinen bändi”, Vuorinen suunnittelee.

Klubin konseptiin kuuluu, että esiintyjät eivät musisoi yömyöhään. Illan ohjelma ajoittuu kello 19:n ja 22:n välille.

”Joka viikko täällä ei ole tarkoitus järjestää pippaloita. Seuraava klubi voi olla vasta syksyllä, ellei jotain ilmaannu sitä ennen.”

Vuorinen on sivusta seurannut, kuinka porilaiset elävän musiikin klubit ovat viime vuosina näivettyneet tai lopettaneet.

”Jos Porissa olisi toimivia rock-klubeja, ehkä en olisi tätä tilaa klubikäyttöön kalustanut. Moni asia loksahti kohdalleen.”

Vuorinen itse pyöritti ensin Club 19:n ja sitten Rock Bar Montun elävän musiikin tarjontaa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Hän ei suoraan niele väitettä, etteikö Porin kokoisessa kaupungissa live-klubin toiminta voisi olla taloudellisestikin kannattavaa.

”Pienemmissäkin paikoissa on menestyviä, isohkoja klubeja – esimerkiksi Seinäjoen Rytmikorjaamo. En tiedä, mikä Porissa mättää.”

Bändeistä ja artisteista Porissa kyllä riittää tarjontaa, mistä Vuorinen antaa tuoreen esimerkin.

”Porispere-järjestäjä Harri Vilkuna juuri äimisteli, kuinka valtava määrä tasokkaita osallistujia oli Porilaine-bändikisassa.”

Inkkariklubi pursuaa pikantteja yksityiskohtia.

Tapio Vuorinen tunnetaan paitsi musiikkipiireissä, myös armeijan ympyröissä. Hän on majuri (evp), jonka upseerin ura päättyi 2000-luvun alussa.

Rockin soittamisen ja sotilasuran yhdistäminen on ollut Vuoriselle täysin luontevaa, mutta hän on harvinainen tapaus. Vuorinen ei tiedä kovinkaan montaa kaltaistaan.

Ovatko soittajakollegat kuittailleet armeijatouhuista tai päinvastoin? Eivätpä juurikaan.

”Yhdistelmä on kyllä herättänyt kiinnostusta ja tullut usein puheeksi molemmissa hommissa.”

Rock-klubin pyörittämisessä ja upseerina toimimisessa on Vuorisen mukaan yhteisiä piirteitä, kuten organisointikyky ja isojen kokonaisuuksien hallinta.

”Molemmissa on tärkeää se, että näkee koko metsän. Olen tottunut pitämään huolta siitä, ettei se viimeinenkään varusmies unohdu sinne metsään.”

Klubi ja sen isäntä Inkkariklubi Inkkariklubi on Porissa toimintansa aloittava, roots-henkistä elävää musiikkia tarjoava klubi. Klubi toimii kutsuvierasperiaatteella niin, että ensin ilmoittautuneet pääsevät paikalle. Ensimmäisessä klubi-illassa 7. toukokuuta esiintyvät Sweaty Squeeze ja Los Dynamos. Lisätietoja ja klubin sijainnin löydät liittymällä Facebookin Inkkariklubi-ryhmään. Klubia isännöi vuonna 1964 Porissa syntynyt Tapio Vuorinen. Vuorinen on majuri (evp) sekä pitkän linjan muusikko ja musiikkivaikuttaja. Hänen omia aktiivisia bändejään ovat Rosebud ja Cash Only.