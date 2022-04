Rauman Rock in the City perutaan kolmannen kerran - nyt heikon ennakkomyynnin vuoksi

Rauman Rock in the Cityn peruminen tuo myös Eppu Normaalille tauon kesän keikkalistalle.

Rauman Parpansaliin 17.-18. kesäkuuta kaavailtu Rock in the City -festivaali on jouduttu perumaan, kertoo festivaali kotisivuillaan.

Raumalla olisi pitänyt esiintyä muun muassa kansainväliset rock-yhtyeet Billy Talent, New Model Army ja Therapy?.

Peruutus johtuu järjestäjien mukaan ennakkolippujen heikosta menekistä. Liput voi palauttaa 31. elokuuta mennessä, jolloin sekä lipun hinta että toimituskulut palautetaan.

Rauman festivaali on jo melkoisessa peruutussumassa. Kahtena edellisenä kesänä tapahtuma jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

Rock in the City -festivaalin oli tänä kesänä tarkoitus kiertää kaikkiaan 13 paikkakuntaa. Aiemmin kuitenkin jo tiedotettiin Valkeakosken ja Jyväskylän Rock in the City -tapahtumien peruutuksista huonon ennakkomyynnin vuoksi.

Porissa tapahtumanjärjestäjät ovat yhä järjestämässä kolmepäiväisen Rock in the City - festivaalin 19.-21. elokuuta.

Festivaalin järjestävä Nelonen Media Live kuuluu Sanoma-konserniin, joka omistaa myös Satakunnan Kansan.