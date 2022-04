Nicolas Cage -vitsi on pitkään nokkela ja hauska, mutta sitten se venyy vähän liian pitkäksi

Nicolas Cage satirisoi itseään elokuvassa, joka ottaa yhä hurjempia kierroksia.

Komedia

Suurenmoisen lahjakkuuden sietämätön taakka. (The Unbearable Weight of Massive Talent), ohjaus Tom Gormican. 107 min. K12. ★★★

Nicolas Cage oli aikoinaan Hollywoodin ykkösketjun tähtiä, mutta sitten vero- ja muut velat pakottivat hänet ottamaan töitä mistä vain löytyi. Siitä seurasi vuosikausien pitkä rivi B-luokan halpiselokuvia, jotka pudottivat Cagen kirkkaimmasta elokuvatähdistöstä.

Cage itse on tosin selittänyt siirtymistään pienen budjetin elokuviin sillä, että hän halusi näyttelijänä enemmän liikkumavaraa. Ei moinen ainakaan niistä elokuvista ole ilmennyt.

Mutta Nicolas Cage tuntuu silti yhä kykenevän nauramaan itselleen, mikä on terve ominaisuus. Aika alkutaipaleellaan elokuvaohjaajana oleva Tom Gormican on tehnyt Cagen kanssa satiirisen komedian, joka on hienon Pig-elokuvan ohella Cagen viime aikojen parhaita.

Suurenmoisen lahjakkuuden sietämättömän taakan alussa itseään esittävä Nicolas Cage on vaikeuksissa. Töitä pitäisi löytyä, mutta hän saa ohjaajilta jatkuvasti pakit. Agentti tarjoaa Cagelle keikkaa epämääräisen espanjalaismiljonäärin syntymäpäiville Mallorcalle, eikä lannistuneen tähden auta kuin hyväksyä tarjous.

Mallorcalla Cage tutustuu miljonääri Javi Gutierreziin (Pedro Pascal), joka on paitsi Cagen, myös yleensä elokuvien suuri fani. Miesten välille alkaa kehittyä ystävyys, mutta sitten Gormicanin elokuva alkaa ottaa yhä hurjempia kierroksia. Satiirisesta komediasta tulee agenttiparodia ja viimein Cagen toimintaelokuvien kaltainen vauhtipala.

Gormican ja elokuvan toinen käsikirjoittaja Kevin Etten laskevat lempeää leikkiä elokuvakliseiden ja etenkin raivostumisesta kyynelehtivään sentimentaalisuuteen heittelevien Cage-hetkien kustannuksella, ja hyvin pitkälle komedia on omaperäinen, nokkela ja hauska. Ongelmana on vain se, että vitsiä, ja sen kautta muutamia kohtauksia, venytetään turhan pitkälle. Mitä enemmän vauhtia elokuvaan tulee, sitä pahemmin se tuntuu jauhavan tyhjää.

Loppupuolella itseään satirisoivasta Cagesta tulee taas tähti-Cage ja Suurenmoisen lahjakkuuden sietämätön taakka muuttuukin yhtäkkiä jonkinlaiseksi elokuvatähden synninpäästöksi. Mitäpä menneistä mokista, hillittömästä ylinäyttelystä ja kehnoista elokuvista, kun pääsee esittämään sekä valokankaan että tosielämän sankaria.

Melkeinpä hauskinta elokuvassa on Cagen digitaalisesti luotu pidäkkeetön nuorempi persoona, joka aina välillä ilmestyy antamaan elämänohjeita vanhemmalle versiolleen. Hänen esittäjäkseen mainitaan lopputeksteissä Nicolas Kim Coppola, joka on Cagen oikea nimi.

Mutta mikä onkaan Javin ja Cagen mielestä maailman paras elokuva? Se on...PADDINGTON 2 !!!

Käsikirjoitus Tom Gormican ja Kevin Etten, tuottajat Nicolas Cage, Kristin Burr, Michael Nilon, Kevin Turen, pääosissa Nicolas Cage, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Tiffany Kaddish, Lily Mo Sheen.