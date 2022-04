Huumoriryhmä Biisonimafian ensimmäisessä kokopitkässä elokuvassa on jotain turhapuromaista – huumori on vanhentunutta, mutta mopostuntit ilahduttavat

Punkaharjun liivijengin elokuvassa naisiin viitataan tarakkadaameina.

Komedia

MC Helper bekings. Ohjaus Kaitsu Walfrid Rinkinen. 100 min. K12. ★★

Kotimainen pärinäkomedia MC Helper bekings on yhdistelmä totista tekemistä ja löysin rantein rullaamista. Elokuvasta vastaa huumoriryhmä Biisonimafia – etenkin sen perustajajäsenet käsikirjoittaja-ohjaaja Kaitsu Walfrid Rinkinen sekä tuottaja Janne Kaperi – joilla on takanaan jo Youtube-sketsejä ja kolme lyhytelokuvaa. Ryhmä on siis omistautunut asialleen.

Hommaa ei kuitenkaan oteta kovin vakavasti. Käsikirjoitus kertoo rikollisista liivijengeistä, mutta liivijengit päristelevät menemään mopoilla ja päätaistokin käydään renkaat alla.

Tapahtumapaikkana on Savonlinna, jonka tusinapizzeriassa päähenkilö Räkä (Rinkinen) toimii pizzakuskina. Pizzapaikan skootterilla paetaan myös poliiseja, tehdään stuntteja ja osallistutaan mopomiitteihin. Mopoilumestoilta löytyy moottorien päälle ymmärtävä kaverikin (Kaperi).

MC Helper bekings kertoo kaverusten oman jengin syntytarinan. Se edeltää aiempien lyhytelokuvien juonikuvioita.

Komediassa on vahva pojat on poikia -eetos. Naisiin viitataan toisinaan tarakkadaameina, ja yli kolmekymppinen päähenkilö on taannutettu hölmöksi ”pojuksi”. Kokonaisuudessa on jotain uunoturhapuromaista, reikäaluspaita vain on vaihtunut farkkuliiviin.

Lapsekas meno jatkuu sivuhahmoissa, joista yksi esimerkiksi kärsii kroonisesta pieruongelmasta.

Sivuosia esittää kokoelma Youtube-kasvoja ja tunnettuja näyttelijöitä, kuten Jenni Kokander ja Tommi Korpela. Hahmojen karikatyyrimäisyys auttaa tasaamaan eroja näyttelijäntaidoissa, mutta Korpela ja Kokander varastavat jokaisen kohtauksen, jossa piipahtavat.

MC Helper bekingsille on olemassa jo valmis fanipohja, jota Biisonimafian edelliset teokset ovat kasvattaneet. Elokuvan tekemistä on myös seurattu Ylen realitysarjassa. Stunttihuumorille riittää kysyntää.

Kiiltävällä Fast & Furious -aikakaudella elokuvan yksinkertaiset mopostuntit suorastaan ilahduttavat. Parasta elokuvassa ovat niiden lisäksi Punkaharjun maisemat ja tee-se-itse-asenne.

Komedian huumori tuntuu usein takapakilta jonnekin menneeseen, mutta tekemisessä on vahva keulimisen meininki.

Käsikirjoitus Kaitsu Walfrid Rinkinen. Tuottajat Minna Haapkylä, Sanna Kultanen, Eve Särkänne ja Janne Kaperi. Pääosissa Kaitsu Walfrid Rinkinen, Janne Kaperi, Celin El Azizi, Joel Hirvonen.