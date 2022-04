Porilaisohjaajan parisuhdetrilleri on kuin kehno entisajan tv-elokuva – tutut ammatti­näyttelijät tekevät minkä pystyvät

Kotimainen amatööritason parisuhdetrilleri Toinen mies kulkee kömpelösti.

Jännitys

Toinen mies, ohjaus Tony Heino. 93 min. S. ★

Porilaisen Tony Heinon ensimmäinen pitkä ohjaustyö on porvarillisten ihmisten parisuhdetrilleri hieman samaan tapaan kuin ranskalaisen mestarin Claude Chabrolin 1960–70-lukujen elokuvat. Ero on siinä, että kun Chabrol pääsi aihepiirissä syvälle ihon alle, luotaa Heino korkeintaan puolen millin syvyyteen.

Nimeltä mainitsemattomissa mutta ilmeisen hyvätuloisissa ammateissa puurtavat Tommi ja Jaana ovat olleet yhdessä kahdeksan vuotta, mutta nyt Tommia on alkanut hiertää. Jaana väistää hänen puheensa avioliitosta, ravaa jatkuvasti työmatkoilla ulkomailla, eikä halua pitää yhteyttä puhelimitse. Tommi alkaa epäillä, että Jaanalla on toinen mies.

Epäilyt kasvavat lähes vainoharhaiseksi pakkomielteeksi, ja lopulta Tommi palkkaa Jaanaa seuraamaan hiukan epämääräisen yksityisetsivä Niklaksen. Hänen tutkimuksensa johtavat lopputulokseen, jota kukaan ei ole osannut odottaa.

Toisen miehen ongelma on siinä, että sen sijaan, että kysyisi miksi tapahtuu, Heino koko ajan kysyy mitä tapahtuu. Se tietysti istuu trilleriformaattiin, mikäli kerronnan rytmi on hyvä, mutta Toisessa miehessä se ei sitä ole. Elokuva etenee vetämättömästi ja teknisesti vaatimattomalla tasolla, kuin kehno entisajan tv-elokuva.

Kysymyksenasettelun pulma korostuu elokuvan loppuratkaisussa, jossa rakennetaan pelkän yllätyksen varaan, eikä lainkaan pohjusteta, saati pohdita sitä, miksi yksi päähenkilöistä on vuosien ajan toiminut kuten on. Tämän kautta Toisen miehen naiskuva on myös hieman epäilyttävä.

Loppu tulee päälle juuri kun tarinan kiinnostavin vaihe olisi edessä. Mutta ehkä se sitten olisikin jo toisen elokuvan aihe.

Päätöstä edeltävät pyssyleikit menevät vähän naurettavan puolelle, ja niillä yritetäänkin lähinnä korostaa Toisen miehen trillerihenkeä.

Anu Sinisalo nähdään elokuvassa Jaanan ystävän roolissa.

Heino on onnistunut saamaan elokuvaansa tuttuja ammattinäyttelijöitä. He tekevät näissä kehyksissä minkä pystyvät. Jarkko Nyman ja Saija Lentonen ovat Tommi ja Jaana, ja pitkään sivussa ollut Juha Veijonen, alkuperäinen yksityisetsivä Jussi Vares, tekee nyt toisen yksityisetsiväroolin jopa hieman ironian pilkettä silmäkulmassa.

Anu Sinisalon käväisy Jaanan ystävänä on jokseenkin turha, mutta Heikki Kinnunen on mukavan letkeä psykiatri ja tuo haudanvakavaan meininkiin pientä huumoria.

Muotoa, ei juurikaan sisältöä tarjoaa Toinen mies, eikä sitäkään järin vakuuttavasti.

Käsikirjoitus Tony Heino, tuottajat Kai Heino ja Tony Heino, pääosissa Jarkko Nyman, Saija Lentonen, Juha Veijonen.