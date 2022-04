Lontoossa järjestetyssä konsertissa esiintyi ajan suurimpia rocktähtiä, sekä menneiden vuosikymmenten legendoja että 1990-luvun alun kuumia nimiä.

Vuoden 1992 toisena pääsiäispäivänä Lontoon vanhalle Wembley-stadionille kokoontui 72 000 musiikinystävää ja koko joukko ajan suurimpia rocktähtiä osoittamaan kunnioitusta yhdelle suurimmista rocklaulajista. Queen-yhtyeen laulusolisti Freddie Mercury oli kuollut vain viisi kuukautta aikaisemmin marraskuussa 1991.

Esiintyjien joukossa oli aiempien vuosikymmenien rocklegendoja ja toisaalta 1990-luvun alun kuumia nimiä: The Whon Roger Daltrey, Led Zeppelinin Robert Plant, David Bowie, Eurythmicsin Annie Lennox, Lisa Stansfield, Paul Young, Metallica, Extreme, Guns’N’Roses, George Michael ja moni muu.

Paikalla olleiden kymmenien tuhansien kuulijoiden lisäksi sen kuuli yhteensä jopa miljardi ihmistä, sillä se lähetettiin televisiossa suorana 76 maassa. Tapahtuman koko huomioon ottaen on vaikuttavaa, että se tuotettiin idea-asteelta valmiiksi konsertiksi vain viidessä kuukaudessa.

Freddie Mercury kuvattuna Lontoon Wembley-areenalla Queenin The Works -levyn kiertueella vuonna 1984. Wembley-areena on viereistä stadionia pienempi sisähalli.

Queenilla ja sen työntekijöillä oli toki runsaasti kokemusta suurten stadionkonserttien järjestämisestä ja niissä esiintymisestä. Queenin esiintyminen Wembley-stadionilla Live Aid -konsertissa 1985 oli musiikillisesti tapahtuman onnistuneimpia, koska yhtye harjoitteli sitä väsymättä.

Seuraavana vuonna Queen myi Wembleyn loppuun kahtena peräkkäisenä iltana, ja kolmaskin olisi mennyt, jos stadionilla olisi ollut vapaata. Sen sijaan kiertueen loppuun järjestettiin valtava ulkoilmakonsertti Knebworthissa, ja siitä tuli Queenin viimeinen konsertti Freddie Mercuryn kanssa. Virallinen yleisömäärä oli 120 000, todellinen yleisömäärä ehkä sitäkin isompi.

Tämän jälkeen Mercury ilmoitti, ettei enää halua esiintyä. Queenin kanssa hän teki kuitenkin vielä kaksi levyä ja valmisteli vielä kolmattakin, postuumisti julkaistua Made in Heavenia (1995).

Freddie Mercuryn kuolema aidsiin marraskuussa 1991 oli valtava uutistapaus, joka järkytti yhtyeen faneja mutta aiheutti myös homofobian lisääntymistä. Aidsia pidettiin 1980-luvulla erityisesti homojen tautina, ”homoruttona”, kuten sitä joskus myös kutsuttiin.

Mercuryn terveydestä oli ollut valtavasti puhetta ja arvailuja maailman lehdistössä, mutta hän itse kertoi sairastavansa aidsia vasta kuolemaansa edeltävänä päivänä marraskuussa 1991. Varsinkin britannialainen tabloid-lehdistö oli päivystänyt pitkään hänen kotinsa edustalla Lontoossa ja raportoinut lukijoille esimerkiksi lääkärien käynneistä.

Sama tabloid-lehdistö alkoi myös ryöpyttää Mercuryn elämäntyyliä pian hänen kuolemansa jälkeen. Tämä sai yhtyeen jäljelle jääneet muusikot sisuuntumaan ja he päättivät järjestää muistokonsertin ystävälleen ja bänditoverilleen. Se järjestettiin hyväntekeväisyyskonserttina, jonka tuotoilla perustettiin Mercury Phoenix Trust -hyväntekeväisyysjärjestö.

”Minulle tuli päähänpinttymäksi järjestää helvetinmoiset läksiäiset ja samalla levittää tietoa aidsista ja hiv:stä”, sanoo Queenin rumpali Roger Taylor tuoreessa Freddie Mercury: loppunäytös -dokumentissa. Yle Teema lähettää dokumentin sekä koko konsertin lauantai-iltana.

Konsertista tuli tunteellinen hyvästijättö yhdelle rockin suurimmista laulajista. Fanit olivat mukana, mikä huokui myös lavalle, kuten Extreme-yhtyeen laulusolisti Gary Cherone sanoo: ”Ei se ollut pelkkää yhteislaulua, vaan jotakin, joka meni luihin ja ytimiin.”

Dokumentissa Roger Taylor ja kitaristi Brian May kertovat, kuinka alkoivat koota esiintyjälistaa pian konserttiajatuksen saatuaan. Pian Wembley-stadion olikin heille varattu, ja piti alkaa soitella solisteille.

Annie Lennox ja David Bowie lauloivat Under Pressure -kappaleen.

Freddie Mercuryn ystävä Elton John oli yksi ensimmäisistä, joille soitettiin. David Bowie ja Annie Lennox saatiin laulamaan duettona Under Pressure -kappale, jolla Bowie laulaa jo sen studiolevytyksellä. George Michael halusi saada laulaa Somebody to Love -kappaleen, koska sen sanoma kosketti häntä syvästi. Ennen pitkää kokoon saatiin vaikuttava esiintyjälista, ja harjoitukset saattoivat alkaa.

”On vain yksi Freddie Mercury”, luki erään fanin lakanassa Wembley-stadionin katsomossa. Mercury oli niin taitava laulaja, että kenelle tahansa muulle on varmasti kova paikka laulaa Freddie Mercuryn osuuksia, vieläpä muiden Queenin jäsenten soittaessa taustalla.

Vaikka Paul Young sanoo dokumentissa, että kaikki yrittivät astua Mercuryn saappaisiin esiintyessään konsertissa, Roger Daltrey on aivan päinvastaista mieltä: ”En tosiaankaan yrittänyt olla Freddie Mercury! Sitä vain tekee parhaansa, ei muuta.”

Konsertin yleisössä ollut Trevor Kitchen sai jo kouluvuosinaan kuulla muistuttavansa Freddie Mercurya.

Mercuryn lauluosuudet ovat hänen itselleen kehittämiä, ja siksi niitä on vaikea muiden laulaa. Elton Johnkin joutui sovittamaan Bohemian Rhapsodyn omalle äänialalleen, useissa kohti alempaan oktaavialaan kuin Mercury.

Illan yksi jännitysmomentti liittyi juuri Bohemian Rhapsodyyn. Guns’N’Rosesin solisti Axl Rose oli aiemmin antanut homofobisia lausuntoja, joten Roger Taylor halusi saada Rosen ja Elton Johnin laulamaan Bohemian Rhapsodyn duettona – Elton John kun on yksi Britannian tunnetuimpia homoseksuaalisia muusikoita.

Axl Rosea ei kuitenkaan näkynyt harjoituksissa, eikä hän konserttipäivänäkään suostunut avaamaan pukuhuoneensa ovea, joten kukaan ei tiennyt, mitä konsertissa tulisi tapahtumaan. Rose kuitenkin pyörähteli lavalle Bohemian Rhapsodyn oopperajakson jälkeiseen rock-osuuteen ja lauloi sen tunnistettavan energisellä tyylillään. Rauhallisemmassa loppujaksossa miehet lauloivat rinnakkain, kädet toistensa olkapäillä.

Queenin jäsenille tämä konsertti oli hyvästijättö Freddie Mercurylle ja Queenin alkuperäiselle kokoonpanolle. Basisti John Deacon jättäytyi tämän jälkeen yhtyeestä pois, ja kaksimiehiseksi kutistunut Queen jäi tauolle, kunnes konsertoi jonkin aikaa laulusolisti Paul Rodgersin kanssa.

Lopulta uudeksi laulusolistiksi löytyi American Idol -laulukilpailusta noussut Adam Lambert, jonka kanssa Queen on tehnyt useita kiertueita ja konsertoi myös tänä kesänä Tampereella.

