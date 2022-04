Alli Haapasalon Sundancessa palkittu Tytöt tytöt tytöt kuvaa lukiolaisten perjantaijuhlintaa, mutta ei tee seksistä nöyryyttävää.

Draamakomedia

Tytöt tytöt tytöt. Ohjaus Alli Haapasalo. Tuottajat: Leila Lyytikäinen ja Elina Pohjola. Käsikirjoitus: Ilona Ahti, Daniela Hakulinen. Pääosissa: Linnea Leino, Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen. 101 min. K12. ★★★★

Sundance-festivaaleilla palkittu Tytöt tytöt tytöt on englanniksi Girl Picture, tyttöelokuva. Alli Haapasalon ohjaus on osoitteleva täsmätuote aikana, jolloin nuorten naisten voimaantuminen on yksi kanonisoiduista teemoista.

”Tytöt tekee ihan mitä lystää”, Sofa räppää tunnusbiisissä.

Vaikka lause ei pidä edes elokuvassa paikkaansa, kaikki draamakomediassa tapahtuu tyttöjen ehdoilla.

Tarina on jaoteltu kolmeen perjantaihin. Lauantaikin tulee, kun on aika selvitellä edellisen illan tapahtumia.

Vihakohtauksia saava Mimmi (Aamu Milonoff) aloittaa suhteen kurinalaisen taitoluistelijan Emman (Linnea Leino) kanssa. He ymmärtävät toisiaan sängyssä ja sielukkaissa keskusteluissa.

Mimmin parhaalle ystävälle Rönkölle (Eleonoora Kauhanen) jää komiikkarooli, kun hän yrittää yhdistää seksin teorian ja käytännön. Kömpelöt kokeilut johtavat hitusen noloihin tilanteisiin, mutta eivät nöyryytykseen, koska elokuvan ihannepojat ovat ujoja ja kohteliaita.

17- ja 18-vuotiaat hahmot ovat itsehallinnan kynnyksellä. Koulu, raha tai päihteet eivät tuota ongelmia keskiluokkaisille päähenkilöille. Vanhemmatkin häiritsevät kohtuullisen vähän nuorisoelokuvaksi.

Pääosanäyttelijät ovat parikymppisiä, kuten lukiokuvauksissa usein. Joukon kokenein, Nörtti-sarjasta tuttu Linnea Leino jo 28-vuotias. Aamu Milonoff taas on hoitanut hienosti yhden itsensäetsimispääroolin rippikouludraamassa Eden vuonna 2020.

Oikeasti teini-ikäisten rosoisuuden sijaan näyttelemisessä on ammattimaista rentoutta. Mimmissä ja Emmassa on potentiaalia Suomen Agnesiksi ja Eliniksi – epätodennäköisen täydelliseksi elokuvatyttöpariksi – vaikka kahden tytön suhde ei enää ole yhtä järisyttävä asia kuin Fucking Åmålin aikaan vuonna 1998.

Ohjaaja Alli Haapasalo kuvasi tiivistä, myrskyisää suhdetta lupaavasti jo esikoiselokuvassaan Syysprinssissä vuonna 2016. Nyt pärjätään vähemmällä draamalla, vaikkakin loppua kohden ristiriitoja kylvetään hieman väkinäisesti.

Käsikirjoittajat Ilona Ahti ja Daniela Hakulinen käyttävät ensimmäisessä pitkässä elokuvassaan nuorisokieltä ripotellen ja suomen ehdoilla. Kun tytöt ovat lähdössä Keravalle kotibileisiin, he odottavat saavansa ”grillisipsii, huonoo musaa, lähiödikkii”.

Puhe seksistä on suorasukaisinta. Keskustellaan uudesta munasta, kuivarunkkauksesta ja klitoriksesta.

Tärkeintä on irrottautuminen. Elokuvassa toistuvat tasaisin välein spektaakkelimaiset kohtaukset, joissa koetaan onnea, ekstaasia tai hysteriaa autossa, juhlissa tai tanssilattialla musiikin soidessa kovalla. Se on tyypillinen ja tavanomainen keino kuvata nuorten vapautumista tai todellisuuspakoa.

Elokuva kirii ohi verrokeistaan keskustelukohtauksissa, joissa intiimimmeillään kuuluvat rapinat ja hengähdykset.

Upeat maisematkin jätetään epäteräväksi tapetiksi taustalle, ja kuvat keskittyvät henkilöiden kasvoihin. Kamera liikkuu reaktioiden välillä mieluummin samassa kuvassa kuin leikkaa kahden keskustelijan välillä.

Vaikka elokuva on ilmava, Tytöt tytöt tytöt kuvaa nuoria lajityypille uskollisesti.

Esimerkiksi molemmissa tämän kevään merkittävimmissä suomalaisensi-illoissa, Tytöissä ja Pahanhautojissa, kunnollinen perhetyttö haluaa kaikin keinoin onnistua tiukkakurisen urheilulajin hyppysuorituksessa.

Myös parhaan elokuvan Oscarin voittanut kuurousdraama Coda – Kahden maailman välissä iski tyttöystarpeeseen ja kuvasi tyttöjen suorituspaineita. Siihen verrattuna Tytöt tytöt tytöt on hienostunut ja raikas. Se on sopivan tuttu, mutta ronski elokuva Suomen seuraavaksi Oscar-ehdokkaaksi.