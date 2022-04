Festivaali järjestetään 11.–13. elokuuta.

Rauma

Elokuussa soiva Rauma Blues on kiinnittänyt pääkonserttiinsa vahvistukseksi kaksi kotimaista kärkikokoonpanoa, joiden kokoonpanoja täydentävät vierailevat esiintyjät.

Lavalle nousevat pääkonsertissa lauantaina 13. elokuuta Honey B & T-Bones vieraanaan Paleface sekä Pepe Ahlqvist & Tomi Leino Trio Harri Taittosen täydentämällä kokoonpanolla.

Pääkonsertin aiemmin julkaistut kansainväliset bluestähdet ovat Kyla Brox, Toronzo Cannon ja Vanessa Collier ja he saavat rinnalleen siis kovia kotimaisia kärkinimikomboja.

Pepe Ahlsqvist & Tomi Leino Trio saa vahvistukseksi Raumalle Harri Taittosen.

Kotimaan festivaaliesiintyjät ovat monesti musisoineet aiemminkin Rauma Bluesissa. Suomalaisen bluesin pioneeri Pepe Ahlqvist esiintyy yhdessä maailmallakin menestyneen roots-yhtyeen Tomi Leino Trion kanssa. Ahlqvistin ja Leinon lisäksi lavalla kuullaan siis myös Jaska Prepulaa ja Mikko Peltolaa. Ympäri Eurooppaa jo toistakymmennettä vuotta kiertävää trioa saapuu Rauma Bluesiin täydentämään ”neljänneksi pyöräksi” myös Harri Taittonen.

Aija Puurtinen

Honey B & T-Bones juhlistaa Rauma Bluesin pääkonsertissa 40-vuotisjuhlaansa.

Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen luotsaama suomalaisen juurimusiikin instituutio on toiminut koko tämän ajan käytännössä yhtäjaksoisesti, ilman taukoja. Tätä harvinaista merkkipaalua yhtye juhlistaa paitsi esiintymällä Rauma Bluesissa, myös muun muassa uuden albumijulkaisun ja 40-vuotismuistelmakirjan merkeissä.

"Rauma Blues on perinteinen osa kesääni. Olen nähnyt ja seurannut Rauma Bluesin toimintaa läheltä ja aktiivisesti alusta alkaen. Honey B & T-Bones on esiintynyt Rauma Blues -festareilla aivan ensimmäisestä tapahtumasta lähtien. Jollen ole ollut lavalla, olen ollut mukana menossa yleisössä tai bluestoimittajana”, kuvaa Esa Kuloniemi syvää yhteyttään festareihin tiedotteessaan.

Erikoisvieraana Honey B & T-Bonesin eli HBTB:n keikalla on toinen instituutio, suomalaisen räpin pioneeri Paleface. HBTB:n ja Palefacen polut ristesivät ja varhaisessa vaiheessa 90-luvulla ja heillä on yhteistä esiintymis- ja yhteistyöhistoriaa vuosien varrelta monísta yhteyksistä. Paleface on myös tekstittänyt HBTB:n musiikkia. Raumalla luvassa on ainutlaatuinen keikka.

Rauma Blues -festivaali järjestetään 11.–13. elokuuta. Kahden vuoden koronatauon jälkeen pääkonsertti palaa kaupunkikeskustan teltta-areenalle. Pääkonserttia edeltävät kahtena päivänä klubikeikat raumalaisissa ravintoloissa.