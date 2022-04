Belinda Davidsin tähdittämän The Greatest Love of All A Tribute to Whitney Houston –konserttikiertueen oli määrä vierailla kuudessa suomalaiskaupungissa toukokuussa 2022.

Suomen konsertteja joudutaan kuitenkin siirtämään huhtikuulle 2023. Siirron syynä on Itä-Euroopan konserttipäivien peruminen tältä keväältä alueen epävakaan tilanteen takia, kerrotaan promoottorin tiedotteessa.

Suomen-konserttien tapahtumapaikat säilyvät ennallaan lukuun ottamatta Tamperetta, jonne korvaavaa päivää ei ensi keväälle saatu.

Porin uusi konserttipäivä on 15.4.2023 ja paikkana säilyy Promenadisali. Muut esityspäivät Suomessa ovat: 14.4.2023 Oulu, 16.4.2023 Turku, 17.4.2023 Lahti ja 18.4.2023 Helsinki.

Konsertteihin jo ostetut liput käyvät sellaisenaan huhtikuussa 2023. Halutessaan lipun voi myös palauttaa 30. kesäkuuta mennessä, jolloin lipunhinnan saa käsittelyaikojen puitteissa takaisin.

Neljällä mantereella esitetty The Greatest Love of All A Tribute to Whitney Houston on kaksituntinen konsertti, joka on täynnä laulajalegendan suurimpia hittejä.

Konsertin tuottaa tribuuttikonsertteihin erikoistunut australialainen Showtime-tuotantoyhtiö.