Uusimman teoksen kirjoittaa kuuluisten suomalaismiesten elämäkerroista tunnettu kirjailija Antti Heikkinen.

Suomen musiikkitaivaan yhdestä suurimmasta tähdestä, Dannysta eli musiikkineuvos Ilkka Lipsasesta, julkaistaan syksyllä 2022 elämäkerta.

Teoksen kirjoittaa kirjailija Antti Heikkinen, joka tunnetaan useista tunnettujen suomalaismiesten elämäkerroista. Hän on kirjoittanut aiemmin Juice Leskisestä, Heikki Turusesta, Jaakko Teposta, Kalle Päätalosta, Kari Tapiosta ja Ponssen perustajasta Einari Vidgrenistä.

Dannyllekään elämäkerta ei ole ensimmäinen. Edellinen ilmestyi vain muutama kuukausi sitten, lokakuun lopussa 2021. Pirjo Kemppisen teoksessa Tuntematon Danny (Otava) ääneen pääsivät sekä itse Danny että häntä lähellä olevat ihmiset, muun muassa hänen tyttärensä.

Aiemmat Danny-elämäkerrat ovat Markku Veijalaisen Danny: minulta sinulle vuodelta 2016, Jyrki Hämäläisen Iso D vuodelta 2006 ja Saska Snellmanin (nyk. Saarikoski) toimittama Danny vuodelta 2000.

Uusimman elämäkerran julkaisee WSOY, ja sen kerrotaan tiedotteessa kuvaavan ”Dannyn pitkän uran sellaisena kuin Danny on sen kokenut”.

”Ihmisenä Danny on asioita analyyttisesti ajatteleva muistihirmu. Hyvän muistin lisäksi hänellä on myös tavattoman laajat arkistot, joihin tutustuminen on ollut etuoikeus – kuten myös tutustuminen Dannyyn. Tulossa on hieno tarina, koko tähänastinen show yksissä kansissa”, Antti Heikkinen kertoo tiedotteessa.

Danny itse kertoo, että hän haluaa kiittää kirjalla niitä, joille kunnia pitkän uran ajalta kuuluu: ”Olen nöyrästi kiitollinen niin monelle taitavalle ja lahjakkaalle ihmiselle. Yritän tässä kirjassa antaa kiitosta, kunniaa ja myös kritiikkiä kaikille niille tahoille ja ihmisille, jotka ovat mahdollistaneet ammattilaiseksi kasvamiseni. Olen asettanut itselleni tavoitteeksi sen, että mitään tärkeää ei jäisi sanomatta.”

Kirja ilmestyy päivää ennen Dannyn 80-vuotissyntymäpäivää eli 23. syyskuuta. Syntymäpäivää juhlitaan seuraavana päivänä Turusta lähtevällä juhlaristeilyllä, joka samalla käynnistää läpi syksyn jatkuvan Dannyn 80-vuotisjuhlakiertueen.

Danny on pitkän uransa aikana tehnyt yli sata listahittiä, kirjoittanut yli 50 show’ta ja kouluttanut suuren määrän uusia artisteja Suomen musiikkikenttään. Lisäksi hän on toiminut Solo Ry:n puheenjohtajana yli 25 vuoden ajan.

Viime syksynä Danny julkaisi uusia kappaleita sisältävän levyn Kunnioittaen, Danny.