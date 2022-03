Pori Jazz jälleen yksi Suomen kiinnostavimmista – Tässä ovat suomalaisten suosikkitapahtumat

Pori

Pori Jazz on säilyttänyt asemansa yhtenä suomalaisten suosikkitapahtumista. Sponsor Insight tutki 17:ttä kertaa suomalaisten kiinnostusta tapahtumia kohtaan. Pori Jazz nousi kiinnostavuudessa kakkossijalle.

Kotimaisista kulttuuri-, musiikki- tai kaupunkitapahtumista kiinnostavimpia ovat suomalaisten mielestä Ruisrock, Pori Jazz, Helsingin Taiteiden Yö sekä Kotkan Meripäivät.

Pori Jazz on ollut tutkimuksissa vuodesta toiseen aivan kärkisijoilla. Edellisessä Sponsor Insightin tutkimuksessa oli sama kärkikaksikko.

”Ei ole ihme, että se on kärjessä. Ei ole monta tapahtumaa, joita on järjestetty yhtä pitkään yhtäjaksoisesti. Pori Jazz on onnistunut myös uudistumaan. Koska festarimaailma kiinnostaa nuoria kohderyhmiä todella paljon, on olennaista, että festivaali pystyy uudistumaan”, kommentoi Sponsor Insightin tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen.

Tutkimuksessa suomalaisilta kysyttiin, ovatko he kiinnostuneita kyseisestä tapahtumasta. Vertailussa oli mukana 75 kotimaista kulttuuri-, musiikki- ja kaupunkitapahtumaa.

18–29-vuotiaiden naisten keskuudessa kärkeen nousevat Ruisrock, Weekend Festival ja Pride. Muissa ikäryhmissä naisia kiinnostavat muun muassa Ravintolapäivät, Ruisrock, Kotkan Meripäivät, Savonlinnan Oopperajuhlat sekä Tangomarkkinat.

Nuorten miesten keskuudessa kiinnostavat laajimmin Blockfest, Ruisrock ja Ilosaarirock. Muissa ikäryhmissä miehiä kiinnostavat muun muassa Ruisrock, Ilosaarirock, Tuska, Pori Jazz ja Kotkan Meripäivät.