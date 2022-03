Rock in the City -festivaali saa Porissa lisäpäivän

Pori

Rock in the City -festivaali Porissa saa ikärajattoman lisäpäivän sunnuntaille 21. elokuuta. Rock in the City Extra -nimisessä tapahtumassa esiintyy Euroviisuissakin Suomea edustanut Blind Channel, rockyhtye Cyan Kicks ja skeittipunk-bändi Kätfish.

Cyan Kicksillä on linkki Poriin: laulaja Susanna Alexandra (Susanna Saarinen) on Porista kotoisin. Bändi kisasi tänä vuonna UMK-finaalissa euroviisupaikasta.

Ekstrapäivää lukuun ottamatta Rock in the City -festivaali on suunnattu täysi-ikäisille. Festivaali järjestetään Porissa kolmatta kertaa.

Festivaalin järjestävä Nelonen Media Live kuuluu Sanoma-konserniin, joka omistaa myös Satakunnan Kansan.