Tangomarkkinoiden yhteistyö Alfa-tv:n kanssa loppuu – tapahtuma näkyy ensi kesänä erillisellä Tango-tv-kanavalla

Vanhanmallisten Tangomarkkinoiden ystävillä ei ole syytä huoleen, sanoo tapahtumaa uudistava, viime vuonna aloittanut toimitusjohtaja Pasi Ojala.

Ensi kesänä Seinäjoella lauletaan taas tangoa. Kahden vuoden koronatauon jälkeen Tangomarkkinat tulee taas, mutta uudistuneena ja monipuolisempana, luvataan tapahtuman tiedotteessa.

Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pasi Ojala, onko entisenlaisten Tangomarkkinoiden ystävien syytä huolestua?

”Ei ole syytä huolestua. Tätä on kyselty aika paljon siitä lähtien, kun aloitin tehtävässä helmikuussa 2021. Ei olla vanhaa hyvää heittämässä pois, mutta toive on, että saataisiin myös uusia kävijöitä ja katsojia. Edelleen tango raikaa, uniikista tuotteesta kannattaa pitää kiinni.”

Tangolaulukilpailun finaali on aina ollut katsottavissa televisiosta. Tulevana kesänä televisioinnissakin on muutoksia, kun vuosien 2017–2019 yhteistyökumppani AlfaTV-kanava ei enää lähetä tapahtumaa.

Tänä vuonna tv-perinnettä jatketaan uudella Tango-tv-konseptilla. Sen toteuttaa kanavapaikalla 17 tuotantoyhtiö Rockway, joka tunnetaan Keikalla.fi-verkkoalustastaan.

Miksi tango lähti pois Alfa-tv:ltä?

”Itse näen poistumisen kokonaisuudistukseen ja kehittämiseen liittyvänä. Vanhat pölyt pyyhitään pois ja joka osa-alue perataan läpi, kun mietitään miten tapahtumaa voidaan tehdä mielenkiintoisemmaksi. Oma tv-kanava on mahdollisuus tehdä Suomen kovimpien tv-ammattilaisten kanssa ja just niin kuin halutaan.”

Onko kanava pysyvä vai olemassa vain tapahtuman ajan?

”Tapahtuman ajan. Mutta tällä viikolla kanava aukeaa, siellä on näkyvissä planssi, jossa lukee milloin konsertit ovat.”

Uskotko, että tangonnälkäiset osaavat virittää telkkariinsa uuden kanavan?

”Olen ymmärtänyt, että samantyyppinen huoli oli myös silloin, kun siirryttiin Alfa-tv:lle. Vuoden 2019 finaalilla oli 750 000 katsojaa, että aika hyvin se paikka oli osattu vuosien varrella selvittää.”

Nähdäänkö lähetys suorana myös internetissä?

”Joo. Tullaan näyttämään myös verkon puolella.”

Miksi televisiointi siirtyi pois Yleltä vuonna 2017?

”En osaa tuohon vastata, kun aloitin itse vasta viime vuonna.”

Millaisia katsojalukuja odotatte nyt?

”En ehkä lähde arvailemaan mitään lukua. Mutta ainakin tällä hetkellä jo käynnissä olevan laulukilpailun nettiäänestyksen vilkkaus lupaa hyvää. Äänestys on kerännyt neljässä päivässä yli 150 000 sivulatausta. Ääniäkin on annettu jo 16 500.”

Tangomarkkinoiden musiikillisen tarjonnan luvataan monipuolistuvan, luvassa on muun muassa nykyiskelmää tangokilpailijoiden tulkitsemana. Eikö pelkkä tango enää riitä suomalaisille?

”Niinhän se on, että jos sinä osallistuisit tangokilpailuun ja voittaisit ja lähtisit laulajanuralle, et pystyisi elättämään itseäsi pelkästään tangoa laulamalla. Haluammekin kehittää laulukilpailua niin, että se vastaisi enemmän sitä tulevaa artistiutta. Mutta tango ja tangon poljento on edelleen pääroolissa.”

Tangomarkkinat järjestetään Seinäjoella heinäkuussa. Lauantaina 9. heinäkuuta järjestettävän tangolaulufinaalin juontavat Susanna Laine ja Duudson-jäsen HP Parviainen. Tuomariston puheenjohtajana toimii Nina Tapio, ja muina jäseninä ovat muun muassa Marco Bjurström ja Hanna Pakarinen.

Musiikista ja sen sovituksesta vastaa Sami Pitkämö, jonka 15-henkinen orkesteri on tuttu Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta.

Vantaalla 21. toukokuuta järjestettävään semifinaaliin kilpailijat valitaan yleisöäänten ja tuomaripisteiden perusteella. Omaa suosikkiaan voi jo äänestää osoitteessa pulsea.fi/tangoaanestys. Sivulla on omilla videoillaan esillä 50 nais- ja 50 mieslaulajaa.

Semifinaalissa valta siirtyy kokonaan tuomaristolle, joka päättää voittajat Seinäjoella neljän finaaliin päässeen kilpailijan joukosta.

Tangomarkkinoilla on uutena levy-yhtiökumppanina Universal Music Finland. Mitä yhteistyöltä Universalin kanssa odotetaan, Pasi Ojala?

”He tuovat tietenkin kansainvälisen levy-yhtiön osaamisen ja ennen kaikkea scouttaavat kisaajia. Universalilla myös uskotaan tangojen kehittämiseen ja heillä on halu löytää Suvi Teräsniskan ja Erika Vikmanin välimaastosta uusia iskelmämaailman tähtiä.”