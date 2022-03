Frank Gambale Porin keikka myi loppuun, samalle illalle lisäkonsertti

Pori

Jazzkitaristi Frank Gambalen yhtyeen konsertti Porissa tiistaina 29.3. on loppuunmyyty, mutta bändi lupautui soittamaan samana iltana lisäkonsertin. Gambalen All-Star Band esiintyy Validi Karkia -klubissa tiistaina 29.3.

Keikkaa on siirretty koronan takia useita kertoja. Ensimmäistä kertaa Porissa esiintyvä yhtye ilahtui keikan saamasta suosiosta ja lupautui soittamaan lisäkonsertin. Keikat ovat Studio Hilkassa.

Fuusiojazz-kitaristi Frank Gambale on soittanut muun muassa yhtyeissä Chick Corea Elektric Band ja Return to Forever. Kitaralehtien äänestyksissä hän on kohonnut useaan otteeseen ykkössijalle muun muassa kehittämiensä soittotekniikoiden ansiosta.