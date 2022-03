Vuoden parhaaksi elokuvaksi äänestetty Coda – Kahden maailman välissä voitti myös Oscarit käsikirjoituksesta sekä miessivuosasta.

Yhdysvaltalaiset elokuvapalkinnot eli Oscarit jaettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen-aikaa Los Angelesissa.

Voitot menivät lähes kaikissa palkintoluokissa ennakkosuosikeille. Näin kävi myös tärkeimmässä eli paras elokuva- palkintoluokassa, jossa voittajaksi julistettiin Coda – Kahden maailman välissä.

Voitto oli historiallinen ainakin kahdella tavalla: ensimmäistä kertaa parhaaksi elokuvaksi valittiin tarina, jossa keskeiset näyttelijät ovat kuuroja, jotka viestivät viittomalla.

Toisekseen Coda – Kahden maailman välissä on Applen tuotanto eli ensimmäisen kerran parhaan elokuvan palkinto meni Oscareissa suoratoistoyhtiön tuottamalle elokuvalle.

Codan voitto oli samalla myös hienoinen yllätys, vaikkakin elokuva oli vahva ennakkosuosikki viime päivien ajan Oscar-veikkauksissa.

Elokuva nimittäin nousi voittotaistoon vasta viime viikkojen aikana eikä elokuva esimerkiksi Suomen-ensi-illan aikaan herättänyt kovin voimakkaita intohimoja. Oscar-ehdokkuuksiakin elokuvalla oli vain kolme, ja ne kaikki Codan tekijät voittivat.

Parhaan elokuvan palkinnon jakoivat kaksi laulavaa näyttelijää, Liza Minnelli ja Lady Gaga.

Illan hämmentävin hetki nähtiin gaalan puolivälissä varsinaisten palkintopuheiden ulkopuolella, kun ehdolla ollut Will Smith ryntäsi kesken kaiken lavalle ja mottasi juontajana tuolloin toiminutta koomikko Chris Rockia sekä kielsi tätä kovasanaisesti puhumasta Smithin vaimosta, Jada Pinkett Smithistä.

Uutistoimisto Reutersin kokoamassa kuvasarjassa Oscar-lavalla palkintojuontoa pitänyt Chris Rock (vas.) näyttäisi saavan avokkaan naamalleen näyttelijä Will Smithiltä.

Oliko tapahtuma sovittu vai ei, sitä ei tv-lähetys paljastanut, mutta ensi alkuun tilanne vaikutti etukäteen sovitulta tempaukselta. Toisaalta Chris Rockin lavavitsailu liittyi Jada Pinkett Smithin sairastamaan autoimmuunisairauteen ja kaljuushuumoriaan Rock tuntui lavalla itsekin epäilevän liialliseksi ja tahdittomaksi.

Välikohtauksen aitouden puolesta puhuu sekin, että kun tilanne oli ohi, Will Smithiä rauhoiteltiin juhlasalissa lehtitietojen mukaan Denzel Washingtonin ja Tyler Perryn toimesta.

Tilanne vaikutti kameroiden edessä kuitenkin joka tapauksessa kiusalliselta, ja Chris Rock kuittasi hämmennyksen toteamalla tapahtuneen tehneen illasta ”tv-historian suurimman”.

Chris Rockin juonnon ja Will Smithin väliintulon voi katsoa tästä The Guardianin julkaisemalta videopätkältä:

Hetkeä myöhemmin Will Smith palkittiin parhaana miesnäyttelijänä pääosasta elokuvassa King Richard: Williamsien tarina.

Elokuvassa Smith näyttelee tenniskuuluisuuksien, Serena ja Venus Williamsin, valmentajaisää. Kiitospuheessaan silmin nähden liikuttunut näyttelijä kiitti perhettään, elokuvan työryhmää ja erityisesti Williamsien tennisperhettä.

”En ole liikuttunut palkinnosta saatuani sen itse vaan siitä, että saan tuoda valoon näitä ihmisiä”, Smith sanoi. Puheessaan Will Smith myös esitti anteeksipyynnön, ei Chris Rockille, vaan palkintoja jakavalle Yhdysvaltain elokuva-akatemialle.

Tunti gaalan päättymisen jälkeen elokuvalehti Variety raportoi, että Chris Rock olisi kieltäytynyt tekemästä tapauksesta ilmoitusta Los Angelesin poliisille.

Oscar parhaasta naispääosasta jaettiin ennakkopovailujen mukaisesti Jessica Chastainille. Hänet nähdään pääosassa elokuvassa The Eyes of Tammy Faye.

Parhaan ohjaajan palkinnon voitti australialainen Jane Campion.

Voitto oli odotettu. Campionin ohjaama elokuva on The Power of the Dog. Campion oli toista kertaa ehdolla Oscarin voittajaksi ohjaajana. Myös viime vuonna parhaan ohjaajan tunnustus naisammattilaiselle, kun Chloé Zhao voitti.

Kokonaisuutena Campionin ohjaama ja Netflixin tuottama The Power of the Dog näytti Oscar-yössä kuitenkin jopa häviäjältä, sillä elokuvalla oli etukäteen eniten ehdokkuuksia, mutta vaikeuksia saada ehdokkuuksia kääntymään palkintopysteiksi. Oscareita tuli lopulta vain yksi, Campionille.

Ensimmäisenä palkintona gaalassa jaettiin Oscar parhaasta naissivuosasta. Palkinto meni odotetusti Ariana DeBoselle roolistaan elokuvassa West Side Story.

Oscarin parhaasta miessivuosasta voitti niinikään ennakkosuosikkina pidetty Troy Kotsur. Hän näyttelee kuuroa kalastajaa elokuvassa Coda – Kahden maailman välissä.

Kotsur on toinen kuuro näyttelijä, joka on koskaan voittanut Oscarin. Ensimmäinen kuuro voittaja oli Marlee Matlin, joka voitti palkinnon 1987.

Voitettuaan Oscarin parhaasta miessivuosasta Troy Kotsur kiitti palkinnosta viittomalla. Erityisen kiitoksen näyttelijä lähetti isälleen.

Odotettua oli myös parhaan pitkän animaatioelokuvan palkinnon meno Disneyn tuottamalle Encantolle.

Edelleen hyvin etukäteisarvailujen mukainen oli kansainvälisen elokuvan eli käytännössä ei-englanninkielisen elokuvan palkinnon päätyminen Japaniin.

Oscarin voitti kolmituntinen Tšehov-variaatio Drive My Car, joka on Ryûsuke Hamaguchin ohjaama ja joka perustuu kirjailija Haruki Murakamin samannimiseen novellikokoelmaan.

Tähän sarjaan Suomi viime vuonna lähetti edustajakseen Hytti nro 6 -elokuvan, mutta suomalaistuotannon matka katkesi Oscareissa karsintavaiheen shortlistaan. Ehdolla tähän palkintoluokkaan oli Suomesta myös elokuva Guled & Nasra, joka edusti Somaliaa.

Erittäin tasaiseksi etukäteen veikatussa käsikirjoitussarjassa voiton vei aavistuksen yllättäen Kenneth Branagh. Palkinto tuli elokuvasta Belfast, joka perustuu brittitekijä Branaghin omiin lapsuusmuistoihin. Hienoisena ennakkosuosikkina pidettiin amerikkalaisen Paul Thomas Andersonia käsikirjoitusta elokuvaan Licorice Pizza.

Kenneth Branagh voitti uransa ensimmäisen Oscarin Belfast-elokuvan käsikirjoituksesta. Branagh oli ollut ehdolla aiemmin viidesti.

Oscareissa käsikirjoituksille jaetaan kaksi palkintoa. Toinen palkinto jaetaan tekstien kesken, joissa on taustalla jokin muu alkuperäisteos, usein romaani. Sovitetun käsikirjoituksen voitto meni elokuvalle Coda – Kahden maailman välissä, joka siis voitti myös koko kisan tärkeimmän palkinnon eli parhaan elokuvan tunnustuksen.

Kuurosta kalastajaperheestä kertovan elokuvan käsikirjoituksesta vastasi elokuvan myös ohjannut Siân Heder. Coda on uudelleenfilmatisointi ranskalaisesta elokuvasta La famille Bélier.

Oscar-yön suuri voittaja Codan ohella oli tieteiselokuva Dyyni. Kanadalaisen Denis Villeneuven ohjaama elokuva voitti kaikkiaan kuusi Oscaria eli määrällisesti eniten.

Voiton elokuva nappasi parhaasta musiikista ja kuvauksesta, leikkauksesta, visuaalisista tehosteista, lavastussuunnittelusta sekä äänimaailmasta.

Dyynin voitot näissä kategorioissa olivat jossain määrin odotettuja, sillä elokuvan uskottiin pärjäävän hyvin juuri ”teknisemmissä” palkintoluokissa. Osa Dyynin voittamista palkinnoista oli sellaisia, joita ei ojennettu voittajille suorassa tv-lähetyksessä vaan jo ennen gaalaa.

Gaalan juonsivat sisään Williamsin tennissisarukset Serena ja Venus, ja heidän peräänsä esiintyi Beyoncé. Hän lauloi Be Aliven eli kappaleen, joka kuullaan myös Williamseista kertovassa King Richard: Williamsien tarina -elokuvassa.

Oscar-yön musiikkiesityksiin kuului myös kolumbialaisen Sebastian Yatran esittämä Dos Oruguitas. Kappale kuullaan Encanto-animaatiossa, jonka tapahtumat sijoittuvat Kolumbiaan. Encanto-elokuvasta kuultiin gaalassa myös toinen laulu, sovitus kappaleesta nimeltä We Don’t Talk About Bruno.

Pitkin juhlaa gaalassa muistettiin myös Ukrainaa ja esillä oli Ukrainan värejä.

Oscarit jaettiin nyt 94. kerran.

Voittajat vuoden 2022 Oscar-gaalassa:

Paras elokuva: Coda – Kahden maailman välissä

Paras naispääosa: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Paras miespääosa: Will Smith, King Richard: Williamsien tarina

Paras ohjaaja: Jane Campion, The Power of the Dog

Paras naissivuosa: Ariana DeBose, West Side Story

Paras miessivuosa: Troy Kotsur, Coda – Kahden maailman välissä

Paras käsikirjoitus: Kenneth Branagh, Belfast

Paras käsikirjoitussovitus: Siân Heder, Coda – Kahden maailman välissä

Paras kansainvälinen elokuva: Drive My Car, Japani

Paras animaatioelokuva: Encanto

Paras leikkaus: Joe Walker, Dyyni

Paras puvustus: Jenny Beavan, Cruella

Paras kuvaus: Greig Fraser, Dyyni

Paras lavastussuunnittelu: Patrice Vermette ja Zsuzsanna Sipos, Dyyni

Paras dokumenttielokuva: Summer of Soul

Paras musiikki: Hans Zimmer, Dyyni

Paras laulu: Billie Eilish ja Finneas O'Connell, No Time to Die

Parhaat äänet: Dyyni

Paras makeup ja kampaus: The Eyes of Tammy Faye

Parhaat visuaaliset tehosteet: Dyyni

Paras lyhyt dokumenttielokuva: The Queen of Basketball

Paras lyhytelokuva: The Long Goodbye

Paras lyhyt animaatio: The Windshield Wiper

Amy Schumer juonsi Oscar-gaalaa yhdessä Regina Hallin ja Wanda Sykesin kanssa.

Gaalan kutsuvieraisiin kuului myös muusikko Billie Eilish. Hän voitti Oscarin laulusta Bond-elokuvassa No Time to Die.

Oscar-iltana ohjaaja Taika Waititi (vas.) kyykistyi auttamaan Rita Oraa mekon kanssa. Taiteilijat olivat menossa Vanity Fair -lehden Oscar-juhliin. Oikealla nimettömäksi jäänyt pr-avustaja.

Näyttelijä Denzel Washington kuului myös illan vieraisiin.

Samuel L. Jackson palkittiin tänä vuonna niin sanotulla elämäntyö-Oscarilla.

Queen Latifah kuului myös illan näyttävimpiin pukeutujiin.