"Me teemme tätä, jotta ihmisillä olisi hauskaa” – Emil Cedercreutzin museon näyttelyt tuovat yhteen suomalaisen naivismin nykyhetken ja menneisyyden

Kevätkauden näyttelyt Ilon puutarha sekä Rakkautta ja romantiikkaa tuovat rohkeita värejä arjen harmauden keskelle. Nykynaivisteja yhteen kokoavan Ilon puutarha -näyttelyn taiteilijoista suurin osa on Satakunnasta ja Pirkanmaalta.

Ilon Puutarha -näyttely on Emil Cedercreutzin museon ja taiteilija Seija Levannon yhdessä kokoama. Levannon triptyykki Ystävyys meitä yhdistää on näyttelyssä lainassa Nakkilan liikuntakeskukselta.

Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa aukeaa tiistaina 29. maaliskuuta kaksi kattavasti suomalaista naivismia esittelevää näyttelyä.

Ilon puutarha -näyttelyssä on esillä 14 kotimaisen nykynaivistin taidetta. Suurin osa taiteilijoista on kotoisin Satakunnasta ja Pirkanmaalta. Mukana on esimerkiksi Miia Ikimeren, Heli Laaksosen ja Kaarina Alstan teoksia.