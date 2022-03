Katri Laakso toi klarinetin ja saksofonin takaisin Kankaanpäähän

Puhaltimet ovat pitkään olleet paitsiossa musiikkiopiston tarjonnassa, mutta nyt tilanne on muuttunut.

Kankaanpään musiikkiopiston tarjoama puhallinvalikoima kaksinkertaistui yhdellä iskulla, kun Katri Laakso aloitti opistossa klarinetin ja saksofonin opettajana syksyllä 2021.

Nokialainen Laakso päätyi aloittamaan pestinsä puolivahingossa.

”Näin ilmoituksen musiikkileiristä, joka piti toteuttaa Kankaanpäässä kesällä 2021, mutta joka sittemmin peruuntui koronan takia. Mainoksen mukaan leiri järjestettäisiin Suomen kauneimmassa musiikkiopistossa”, Laakso kertoo.

Laakso otti yhteyttä musiikkiopistoon, sillä häntä harmitti se, ettei leirillä tarjottu klarinetin opetusta. Hän kysyi, josko pääsisi leirille opettajaksi.

Hän keskusteli apulaisrehtori Eeva Kulhuan kanssa, jolloin kävi ilmi, että musiikkiopistossa ei ole lainkaan klarinetin- eikä saksofoninsoiton opettajaa.

”Eeva heitti siitä vaan, että voisinko tulla syksystä lähtien näitä soittimia opettamaan. Vaadittiin siis pikkuisen sattumaa ja pikkuisen oma-aloitteisuutta.”

Kulhualla oli jo tiedossa 2–3 henkilöä, jotka olivat kiinnostuneita klarinetin tai saksofonin soitosta. Kun oppilaita löytyi yhteensä viisi, Laakso päätyi opettamaan Kankaanpään opistossa joka perjantai.

Laakson viidestä vakituisesta oppilaasta Kankaanpäässä kolme opiskelee klarinettia ja kaksi saksofonia. Yksi heistä on alaikäinen, yksi juuri täysikäiseksi tullut abiturientti ja kolme iäkkäämpiä aikuisia.

”Osa aikuisista on nuorempana harrastanut, mutta heillä on saattanut olla pitempi soittotauko. Yksi on soittanut säännöllisesti soittokunnassa, mutta kaipasi lisää valmiutta omaan soittoonsa. Muutama aloitti ihan nollasta.”

Laakso kuvailee Kankaanpään oppilaitaan erinomaisiksi ja sitoutuneiksi. Nopeaa edistystä on hänen mukaansa tapahtunut niin aikuisissa kuin nuorissakin.

Viikonloppuna alkaneisiin puhallinorkesterin ensiharjoituksiin eivät kaikki Laakson oppilaat ehtineet. Esimerkiksi abiturientilla on luonnollisesti ylioppilaskirjoitukset samaan aikaan käynnissä.

”Muutama on kuitenkin mukana, ja heidän lisäkseen yksi rohkea ilmoittautui saksofoniin ilman mitään etukäteiskokemusta soittimesta”, Laakso kertoo.

Saksofonin ja klarinetin opetus oli Kankaanpään opistossa päättynyt vuosia sitten soittimien opettajan lopettamisen myötä. Laakso kuvailee, kuinka helposti syntyy kierre, jossa tietty soitin vain häviää opetusohjelmasta.

”Kun ei ole opettajaa, ei ole oppilaita. Kun ei ole oppilaita, ei voi tarjota työtä opettajallekaan”, Laakso kiteyttää.

Laakso opettaa viikon muina päivinä Pirkan opistossa. Hänen mukaansa Kankaanpäässä vallitseva poikkihuilun ylivoima on tyypillinen ilmiö muissakin musiikkiopistoissa.

”Poikkihuiluun hakeutuu puhallinsoittimista eniten oppilaita muuallakin. Tämä johtuu yksinkertaisesti varmaankin siitä, että poikkihuilu on muita puhaltimia tunnetumpi.”

Laaksolla on vankka usko siihen, että Kankaanpään opistossa saksofonille ja klarinetille riittää kysyntää jatkossakin nyt, kun näiden opetusta on taas pitkästä aikaa tarjolla.

Vaikka Laakso on erikoistunut kahteen instrumenttiin, hän ei häpeile tunnustaa, kumpi on hänelle se rakkaampi.

”Klarinetti on maailman kaunein soitin. Siinä on ihanan pyöreä ääni, joka on tosi lähellä ihmisääntä. Klarinetti on erittäin sielukas soitin, jolla pystyy ilmaisemaan erilaisia sävyjä”, Laakso tunnelmoi.

Saksofoniin Laakso tarttui vasta vuosia klarinetin jälkeen. Syy oli käytännönläheinen – monet musiikkiopistot tarjoavat työpaikkaa opettajalle, joka hallitsee sekä klarinetin että saksofonin.

”Soittimien suukappale ja sen myötä äänenmuodostus on hyvin samanlainen. On aika helppoa siirtyä soittimesta toiseen, vaikka sormitukset ovat aivan erilaiset”, Laakso selittää.

Saksofonista tekee Laakson mielestä mielenkiintoisen se, että soitin on puu- ja vaskipuhaltimen välimuoto. Soitin on metallista tehty, mutta suukappaleessa on puinen ruokolehdykkä.

”Tämä tekee saksofonin soundista hyvin erikoisen. Se voi kuulostaa pikkuisen klarinetilta, pikkuisen trumpetilta. Paljon riippuu myös soittajasta.”