”Te pyysitte ja nyt se on palannut” – Myös Netflix julkaisee Volodomyr Zelenskyin tähdittämän komediasarjan uudestaan

Ukrainan politiikasta kertova satiirinen komediasarja päätettiin julkaista uudestaan tällä viikolla myös Yle Areenassa.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin tähdittämä komediasarja Kansan palvelija (Servant of the people) tekee paluun Yhdysvaltojen Netflixiin, kertoo muun muassa The Guardian.

Syynä on satiirisen televisiosarjan suuri kysyntä yhdysvaltalaisissa katsojissa.

”Te pyysitte ja nyt se on palannut”, Netflix julisti.

Sarja oli aiemmin esillä Netflixissä vuosina 2017 ja 2021.

Tämän viikon tiistaina myös Yle Areena päätti lisätä sarjan uudestaan valikoimaansa.

Ylen mediapäällikkö Petri Jauhiainen kertoi Ylelle, että ”vaikka Kansan palvelija on fiktiivinen komedia, se on myös kiinteä osa sankarilliseen rooliin nousseen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tarinaa”.

”Haluamme olla mukana jakamassa tätä tarinaa sen merkittävyyden ja ajankohtaisuuden vuoksi”, Jauhiainen sanoi.

Areenassa on nyt myös katsottavissa Kansan palvelijan pohjalta tehty komediaelokuva, Kansan palvelija 2.

Zelenskyi esittää komediasarjassa opettajaa, josta tulee yllättäen maansa presidentti sen jälkeen, kun hän valittaa viraaliksi tulleella nettivideolla maansa korruptiosta.

Presidenttinä hän taistelee sarjassa korruptiota ja oligarkkien kanssa harjoitettua suhmurointia vastaan.

Kotimaassaan Ukrainassa vuonna 2015 alkanut sarja saavutti nopeasti suuren suosion. Se oli myös merkittävä syy siihen, miksi aiemmin koomikkona ja käsikirjoittajana työskennellyt Zelenskyi asettui ehdolle vuoden 2019 presidentinvaaleissa ja tuli valituksi.

Kansan palvelija kiinnostaa nyt ympäri maailman, ja se on katsottavissa eri kanavilla muun muassa Britanniassa, Kreikassa ja Romaniassa.