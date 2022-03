Rauma

Rauman teatteri on valinnut Dingo-musikaalin esittäjät Rauman kesäteatteriin. Näytelmässä esiintyvää ”uutta Dingoa” etsittiin Raumalla ja Helsingissä koe-esiintymisissä.

Näytelmän päähenkilön Pertti ”Nipa” Neumannin rooliin heittäytyy kesäteatterissa Pimeys- ja Joel Herttua -yhtyeistä tuttu Joel Mäkinen. Mäkinen esiintyi We Will Rock You -musikaalissa vuonna 2021. Nipan roolissa on tuplamiehitys, joten Nipaksi eläytyy myös näyttelijä Väinö Riihimäki.

Jontun rooliin Dingon kitaristiksi valittiin Teatterikorkeakoulussa opiskeleva Patrik Hvitsjö. Kosketinsoittajaa Peteä näyttelee Pyry Smolander, joka on esiintynyt muun muassa Tampereen teatterissa ja valmistunut muusikoksi Lahden ammattikorkeakoulusta pääaineenaan musiikkiteatteri. Dingon basistia Pepeä esittää Olli Tulkki, joka on opiskellut Lahden Kansanopiston Teatterikoulutuksen ohjelmassa, ja Quupan roolin rumpalina näyttelee Taneli Läykki, joka on tuttu Helsingin kaupunginteatterista, Suomen Komediateatterista, Rantabaari-sarjasta ja The Voice of Finlandista.

Yhtyeen managerin, Lasse Norreksen roolissa nähdään näyttelijä Eppu Salminen. Salminen esittää myös Nipan isää. Nipan äidiksi eläytyy Hämeenlinnan Teatterin näyttelijä Sinikka Salminen. Nipan tyttöystävää näytelmässä esittää Eleonoora Kauhanen, joka nähdään myös tänä keväänä ensi-iltansa saavassa Tytöt, tytöt, tytöt -elokuvassa.

Näytelmän ovat käsikirjoittaneet Kaisa Kuikkaniemi ja Rauman teatterin taiteellinen johtaja Otto Kanerva, joka myös ohjaa näytelmän.

Näytelmä saa ensi-iltansa Rauman kesäteatterissa 16. kesäkuuta.