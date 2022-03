Tilaajille

4.48 Psychosis. Teksti Sarah Kane, suomennos Michael Baran, ohjaus, ääni ja video Moe Mustafa, valot Roy Boswell, esiintyjät Sara-Maria Heinonen ja Katimari Niskala. Rakastajat-teatterin ensi-ilta 11.3. Studio Hilkassa.

”Mikään ei kiinnosta, on vain epätoivoa ja pelkoa. En kelpaa mihinkään, tulevaisuutta ei ole, on vain yksi ratkaisu, joka helpottaa.” Nämä ovat 4.48 Psychosis -näytelmän keskeisimpiä ajatuksia. Esityksen pääosassa on identiteettiään etsivän, itsetuhoisen henkilön sairastunut mieli.