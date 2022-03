Porissa esiintyvä näyttelijä Minna Puolanto tunnetaan riemukkaan feministisestä klovnihahmostaan Babylonista

Näyttämöllä henkilökohtainen muuttuu yleiseksi: Suositun Kuolema korjaa univelat -esityksen synnytti viiden vuoden unettomuus.

Henkilökohtainen lähestymistapa on ollut Minna Puolannon töille ominainen. Hän kokee tärkeimmäksi tehtäväkseen tarjota yleisölle tunnistamisen kokemuksia.

Klovniteatterissa klovnihahmot synnytetään, ja hahmo pysyy koko näyttelijän uran muuttumattomana. Paikalla on myös ”kätilö”. Kätilön tehtävänä on kysyä kysymyksiä, kuten mikä on hahmon nimi.

Kun Minna Puolanto synnytti klovniaan Babylonia 2000-luvun alussa, kätilönä toimi oma opettaja, Teatterikorkeakoulun legendaarinen klovni- ja naamioteatterin opettaja Philip Boulay.

Synnytykseen toi lisäkerroksia se, että Puolanto odotti oikeastikin esikoistaan.

”Luultavasti Babylon-nimi putkahti mieleen raskaudestani, koska ”baby”. Osaksi se liittyi varmaan kristilliseen kotitaustaani”, Puolanto pohtii.

Puolannon, omaa sukua Kokkonen, isä toimi seurakuntaopiston musiikinopettajana ja äiti diakonissana, joten Raamatun tarina Babylonin portosta nousi mieleen jostain alitajunnasta.

Klovniteatterissa klovnihahmo mahdollistaa asioiden tarkastelun ja kyseenalaistamisen uudesta, humoristisesta näkövinkkelistä. Lavan suvereenisti valtaava ja tarinoinnissaan oman napansa ympärille kiertyvä klovni Babylon on sittemmin nähty klovniteatteri Red Nose Companyn esityksissä Babylon (2018) ja RÉvolution (2021). Jälkimmäinen esitys nähdään Porissa Rakastajat-teatterissa maalis–huhtikuussa.

Minna Puolanto eläytyy missikandidaatiksi Babylon-näytelmässä.

Klovni Babylonin tarinat ovat sivunneet myös Puolannon omaa elämää, lapsuuden voimisteluharrastusta ja erilaisia vallankäyttötilanteita esimerkiksi työelämässä.

”Babylon on joku osa minua, joka on röyhkeä ja suulas loputtomassa tilan täyttämisen tarpeessaan. Tunnistan hahmossa piirteitä itsestäni, mutta arjessa ajattelen olevani ainakin kuuntelevampi”, Puolanto analysoi ja siemailee teetä varsin sopuisasti.

Klovneria tuli alun perin tanssijaksi kouluttautuneen Puolannon pelastajaksi.

”Vaikka tunsin kehoni, en osannut aluksi hyödyntää sitä näyttelemisessäni. Tunsin olevani näyttämöllä pelkkä puhuva pää.”

Kun Red Nose Company haki uusia jäseniä vuonna 2013, hän haki ryhmään.

”Koin, että omassa näyttelijyydessäni tapahtui silloin sukellus, paljon kehitystä. Klovnerian kautta ymmärsin, miten voin ottaa oman tanssijuuden käyttöön kaikessa näyttelemisessäni.”

"Klovnerian kautta ymmärsin, miten voin ottaa oman tanssijuuden käyttöön kaikessa näyttelemisessäni", Minna Puolanto sanoo. Hänen Babylon-klovninsa nähdään klovniteatteri Red Nose Companyn Révolution-esityksessä Porissa 16.3., 7.4. ja 8.4.

Puolannon sisarukset ovat myös esiintyvällä alalla. Pikkusiskot Pauliina ja Terhi Kokkonen suuntautuivat musiikkiin, Puolanto varhain voimisteluun ja tanssiin.

”Lapsena meidät siskokset laitettiin usein laulamaan vanhainkodin joulujuhlissa ja erilaisissa sukutapaamisissa. Meitä on kannustettu eikä estetty valitsemasta omia teitämme.”

Henkilökohtainen lähestymistapa on ollut Puolannon töille ominainen. Hän on ollut koko uransa freelancer ja usein myös omien esitystensä käsikirjoittaja. Kipeään aiheeseen hän pureutui vuonna 2010 tragikomediassa Kuolema korjaa univelat. Se kertoi unettomuuden takia epätoivon partaalle ajautuneesta äidistä.

”Minulla oli kaksi pientä lasta ja olin ollut käytännössä viisi vuotta kunnolla nukkumatta”, hän muistelee.

”Liian vähäinen uni oli siihenastisen elämäni traumaattisin kokemus. Maailman rakkaimmat ihmiset, eli omat lapset, aiheuttivat kidutuksenkaltaisen olotilan. Olin jo niin syvällä siinä kiepissä, etten enää oikein osannut hakea apua.”

Aihe oli ristiriitaisuudessaan oiva teatteriesitykseen. Puolanto kokeekin, että hänen tärkein tehtävänsä on tarjota yleisölle tunnistamisen kokemuksia. Näyttämöllä henkilökohtainen muuttuu yleiseksi.

Suosittu esitys kiersi neljä vuotta, myös ulkomailla kuten Israelissa, Virossa, Liettuassa ja Yhdysvalloissa.

”Vastaanotto vähän jännitti, koska äitiys on niin erilaista eri maissa ja esitys oli aika rouhea feministisessä mielessä.”

Vastaanotto oli hyvä, ja esityksestä tehtiin myös kuunnelma Ylelle vuonna 2014. Kysyntää olisi riittänyt, mutta freelancerille helposti lankeava tuplarooli sekä esiintyjänä että esityksen tuottajana oli turhan raskas.

Näyttelijyys ei ollut Puolannolle itsestään selvä valinta. Kimmoke siihen syttyi ensimmäisestä elokuvaroolista Jaakko Pyhälän draamassa Armon aika (1999). Se kertoi spitaalisten ja mielisairaiden eristykseen käytetystä saaresta 1700-luvulla. Puolanto näytteli naispääosan, isänsä vääräoppisuuden takia saarelle joutuneen Anna Normanin roolin.

”Jaakko sanoi, että jos osaat tanssia, osaat myös näytellä. Sitten vain samaan kuvaan Esko Salmisen kanssa.”

Pitkään Puolanto oli uskonut, ettei hänestä olisi näyttelijäksi, vaikka ammatti veti puoleensa. Käännekohta oli puolison, näyttelijä Jouko Puolannon, kanssa vuonna 2000 valmistettu esitys Peitto, jossa he vaihtoivat ammattiroolejaan. Jouko Puolanto tanssi, Minna näytteli.

”Se sai ihan murskakritiikin, ja näyttelemistäni verrattiin Uuno Turhapuroon”, Puolanto sanoo ja nauraa.

Puolanto sisuuntui. Hän oli 28-vuotias päästessään toisen kerran opiskelemaan Teatterikorkeaan, nyt näyttelijäntyön laitokselle.

Viidenkympin kilahtaessa mittariin monen näyttelijänaisen valtaa epätoivo. Puolanto kiittelee klovneriaa siitä, että se on iätöntä ja sukupuoletonta.

”Teattereilta toivoisin enemmän rohkeutta siinä, että eri-ikäiset näyttelijät voisivat esittää monen ikäisiä hahmoja.”

Minna Puolanto on ollut koko uransa freelancer ja usein myös omien esitystensä käsikirjoittaja. Hänet kuvattiin Red Nose Companyn harjoittelustudiossa Helsingin Suvilahdessa.