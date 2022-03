Raumalainen elokuvafestivaali esittää kuin varaslähtönä maaliskuussa tanskalaisdokumentin neljän queer-nuoren elämästä.

Rauma

Blue Sea Film Festival kokoaa Raumalle elokuva-alan kirkkaimman kärjen 18.–21. elokuuta. Festivaalin tämän vuoden ilmeen taustalla on Petteri Voutilainen. Tällä hetkellä Seinäjoella asuva graafinen suunnittelija on nyt kolmatta vuotta tekemässä Blue Sea Film Festivalin ilmettä. Vapaa-ajallaan Voutilainen taiteilee digitaalista ja perinteisestä taidetta.

”Nyt elämämme aika on erilaisten murheiden ja jopa sodan kauhujen täyttämää. Kun luulimme ja toivoimme selvinneemme koronasta, muuttui tilanne entistä synkemmäksi. Sota on tullut meillä Suomessakin lähelle ja monilla meistä on ystäviä ja tuttavia konfliktialueilla”, kertoo festivaalin tuottaja Timo Metsäjoki tiedotteessa.

”Tämän vuoden ilmeellään Bluukkarit haluavat viestittää, että pimeydestä mennään kohti valoa. Kuin valas, joka sukeltaessaan menee syvälle, palaa aina hakemaan happea. Näin uskomme ja toivomme myös käyvän nykyisessä tilanteessa. Vuoden 2022 Bluukkareiden ilme on harmoninen ja rauhoittava.”

Tuottaja kertoo, että Blue Sea Film Festival kartoittaa myös mahdollisuuksia saada ukrainalaisia elokuvia ohjelmistoon. Osoittaen tällä tavoin myös tukea Ukrainan tilanteelle.

Ennen itse festivaalin elokuista huipentumista festivaalin takana oleva Rauman elokuvakerho ry. tuottaa Raumalle ja seutukunnille erilaisia elämyksiä. ”Esitämme osana Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin kiertueohjelmistoa Hello World -elokuvan.”

Elokuva esitetään 10. maaliskuuta kello 18 elokuvateatteri Iso-Hannussa.

Kenneth Elvebakkin dokumenttia kannattelee ilon ja optimismin pohjavire. Norjalainen dokumentti seuraa neljän queer-nuoren elämää. Vaikeuksista huolimatta kunkin nuoren elämää on toiseus lopulta rikastuttanut. Suurinta riemua ei tuo muiden hyväksyntä, vaan ennen kaikkea mahdollisuus olla tyytyväinen ja rakastaa myös itseään.

Baltic Herring – lyhyelokuvakilpailun ilmoittautuminen on käynnissä 31. toukokuuta asti. Lyhytelokuvien helmet nähdään perinteisesti Raumalla festivaaliviikon torstaina.

Kultainen Baltic Herring ja muut palkinnot jaetaan festivaaliviikon lauantaina festivaalikeskuksessa.