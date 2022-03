Voice of Finlandista tuttu porilainen Jesse Toivonen opiskelee Palmgren-konservatoriossa musiikkialaa, vaikka ei ennen opintoja ollut käynyt yhdelläkään soittotunnilla – Virkistyvässä tapahtumatuotannossa osaajapulaa

Porissa toivotaan lisää hakijoita musiikkiteknologian opintoihin.

Musiikkiteknologian pedagogi Lauri Häkkinen ja opiskelija Jesse Toivonen esittelivät Palmgren-konservatorion studiota, jossa on tekniikkaa vanhoista analogista laitteista suureen mikseriin ja nykyaikaiseen kontrolleriin. Studiossa pystytään tekemään myös surround-miksausta.

Pori

Porilainen Jesse Toivonen on monelle tuttu Voice of Finlandista parin vuoden takaa. Nyt hän opiskelee musiikkialaa Palmgren-konservatoriossa. Toivonen on toista vuotta musiikkiteknologilinjalla.

Hän on soittanut rumpuja 12-vuotiaasta ja tarttui myöhemmin myös kitaraan ja mikrofoniin. Tällä hetkellä hän on punkbändi The Skanksin laulaja.