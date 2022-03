Reposaaressa etsitään muistoja ja materiaalia White Nights -elokuvan kuvauksista

Jaska Aalto ja Sini Tuomisalo esittivät kesällä 2020 näytelmää White Nights (Valkeat yöt) -elokuvan tekemisestä Reposaaressa. Nyt tekeillä on jatkoesitys samasta aiheesta.

Pori

Porissa etsitään muistoja, valokuvia ja muuta materiaalia White Nights -elokuvan kuvauksista Reposaaressa kesällä 1984.

Esiintyjäpari Sini Tuomisalo ja Jaska Aalto toteuttivat pari vuotta sitten Reposaaressa musiikkinäytelmän White Nights -elokuvan kuvauksista. Koska aihe kiinnostaa jatkuvasti Reposaaressa käyviä turisteja, he päättivät ottaa elokuvan kuvaukset uudelleen aiheeksi. Niistä on nyt tekeillä esitys kesäksi 2023.

He etsivät ihmisiä, joilla on valokuvia, kinofilmimateriaalia tai muistoja White Nights -elokuvan kuvauksista. Heihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse 040 3710003 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sinijaska@gmail.com

Suuri Hollywood-tuotanto White Nights pisti reposaarelaisten elämän sekaisin kesällä kesällä 1984. Reposaari esitti elokuvassa siperialaista kylää, ja kuvaukset toivat saarelle suuria nimiä: ohjaaja Taylor Hackfordin ja näyttelijät Isabella Rossellinin ja Mikhail Baryshnikovin.

Tuomisalo on useamman vuoden ajan ollut kiinnostunut Reposaaren historiasta ja ammentanut sieltä aiheita dokumentaarisiin musiikkiteatteriesityksiin. Seuraavaa White Nights -esitystä varten hän on löytänyt aineistoa muun muassa Kansallisesta Audiovisuaalisesta Instituutista. Hän on myös haastatellut kuvauksissa tai tuotannossa mukana olleita henkilöitä.

