Rauma

Elokuun 11.–13. päivä järjestettävä Rauma Blues julkaisi pääesiintyjänsä perjantaina.

Lavalle nousevat Vanessa Collier Yhdysvalloista ja Kyla Brox Isosta-Britanniasta sekä yhdysvaltalainen Toronzo Cannon.

Toronzo Cannon edustaa ”Chicago Bluesia”.

”Tämä paikallisbussinkuljettaja sulattaa vahvan, rock-vaikutteisen blueskitaransa soiton omiin yksityiskohtaisiin elämäntarinoihinsa ja luo siten omaa bluespolkuaan”, tiedotteessa kerrotaan.

Hänen viimeisin albumijulkaisunsa on nimeltään The Preacher, The Politician Or The Pimp.

Vanessa Collieria kuvaillaan mestarilliseksi saksofonistiksi, joka hallitsee muitakin instrumentteja.

Hänen musiikkinsa on punos funkkia, soulia, bluesia ja rockia. Collier on saanut vuonna 2019 parhaan puhallinsoittajan Blues Music Awards -palkinnon.

Vanessa Collierin musiikki on yhdistelmä funkkia, soulia, bluesia ja rockia.

Kyla Broxia on kutsuttu tiedotteen mukaan "Manchesterin vastineeksi Aretha Franklinille”.

Vuonna 2019 hän oli paras artisti European Blues Awardseissa.