Koettavana on klovneja, kauhuromantiikkaa, keikkoja ja yksi kohtaukseton koreografia.

Musiikkimanifesti

Pori Sinfoniettan konsertti ”Love in music” on manifesti rakkauden puolesta. Konsertti soi ylikapellimestari Tibor Bogányin johdolla sekä Porissa että Harjavallassa. Ohjelmassa on muun muassa Jean Sibeliuksen Rakastava-sarja sekä Richard Wagnerin Prelude and Liebestod oopperasta Tristan ja Isolde.