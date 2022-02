Lähes loppuunmyyty Joutsenlampi-esitys peruttiin Porissa

The Moscow Ballet Theatren Joutsenlampi-esityksen piti olla Porissa perjantaina. Esitys on peruttu.

Pori

Porin Promenadisaliin suunniteltu Joutsenlampi-esitys on peruttu. Porin kaupungin kiinteistösihteeri Tiina Kudjoi kertoo, että päätös esityksen perumisesta oli kiertueen järjestäjän ja konserttitalon yhteinen.

”Kiertueen järjestäjällä oli halu peruuttaa kiertue, ja me olimme konserttitalona aivan samaa mieltä. Tässä tilanteessa on viisainta peruuttaa tämä ja siirtää se jonnekin tulevaisuuteen”, Kudjoi sanoo.

Esiintyjän piti olla venäläinen The Moscow Ballet Theatre ja pääroolin tanssijan Bolshoi-teatterin prima ballerina Nina Kaptsova. Baletin Suomen kiertueen järjestäjänä on Aftersunset Entertainment.

Kudjoi olettaa, että kiertueen järjestäjä peruu muutkin Suomen esitykset. Ticketmasterin sivuilla kerrotaan jo Hämeenlinnan esityksen peruuntumisesta.

Kudjoin mukaan päätös oli muuttuneessa maailmantilanteessa helppo tehdä.

”Meillä molemmilla oli lähtökohtana se, että tässä tilanteessa ajatellaan sekä yleisön että esiintyjien turvallisuutta, ja päätös oli kyllä helppo.”

Maailmalta on tullut vastaavia uutisia venäläisten balettiryhmien esitysten perumisista. Esimerkiksi Irlannissa sekä The Bord Gáis Energy Theatre Dublinissa että Cork Opera House peruivat lauantaina venäläisen balettiryhmän Joutsenlammen esitykset. The Bord Gáis Energy Theatre julkaisi kannanoton siitä, kuinka se seisoo Ukrainan kansan tukena ja rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Cork Opera House pahoitteli peruutusta ja sen vaikutusta seurueen tanssijoihin mutta ilmaisi myös solidaarisuutta Ukrainan kansalle.

Porin esitykseen oli myyty runsaasti lippuja Ticketmasterin kautta, käytännössä koko permanto ja parveke oli myyty täyteen. Yleisesti ottaen klassiset venäläiset baletit ovat kiinnostaneet yleisöä Porissa suuresti, ja niihin on myyty runsaasti lippuja. Ticketmasterin sivuilta löytyy ohjeistus rahojen saamiseen takaisin ostetuista lipuista.