Muutamat unionin jäsenet olivat aiemmin vaatineet kolmen venäläisen uutisorganisaation jäsenyyden jäädyttämistä.

Suuret venäläiset mediayhtiöt ovat ilmoittaneet yhteisessä lausunnossaan keskeyttävänsä jäsenyytensä Euroopan yleisradiounionissa (EBU). Asiasta kertoi venäläinen uutistoimisto Tass lauantaina.

Lausunnon julkaisivat kolme EBU:n venäläisjäsentä: Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiö VGTRK, ykköskanava Pervyi kanal ja kansainvälinen radio- ja tv-organisaatio Radio Dom Ostankino.

Lausunnon mukaan syynä oli EBU:n johtoryhmän päätös poistaa Venäjä Eurovision-laulu­kilpailusta tänä vuonna.

”Pervyi kanal, VGTRK ja Radio Ostankino ilmoittavat vetäytyvänsä Euroopan yleisradio­liitosta vastauksena Venäjän syrjäyttämiseen Eurovision laulukilpailusta 2022, jota pidämme sopimattomana poliittisena uhrauksena musiikkifoorumilla, joka on aina korostanut epäpoliittista asemaansa”, lausunnossa sanotaan Tassin mukaan.

EBU ilmoitti perjantaina, että Venäjän ehdokas ei osallistu toukokuiseen tapahtumaan.

”Päätös heijastaa huolta siitä, että Ukrainan ennenkuulumattoman kriisin valossa Venäjän edustajan osallistuminen tämän vuoden kilpailuun aiheuttaisi kilpailulle huonon maineen”, EBU:n tiedotteessa sanottiin.

Eurovision-laulukilpailu on sääntöjen mukaan epäpoliittinen kulttuuri­tapahtuma.

Suomen Yle ja useiden muiden maiden jäsenyhtiöt olivat vedonneet yleisradio­unioniin, että se sulkisi Venäjän Euroviisuista. Suomi olisi jättänyt lauantai-iltana valittavan kilpailijansa lähettämättä, jos Venäjän olisi annettu osallistua varsinaiseen kisaan.

Ennen ilmoitusta muutamat EBU:n jäsenet – kuten Viron, Latvian ja Liettuan yleisradio­yhtiöt – vaativat laittamaan venäläis­medioiden jäsenyyden tauolle. Asiasta oli määrä keskustella maanantaina.

Euroopan yleisradio­unioni on televisio- ja radioliitto, jonka eurooppalaiset länsimaat perustivat vuonna 1950. Suomi on ollut EBU:n televisio­jakelu­verkossa Eurovisiossa alusta saakka. Sen kautta on pääsy muiden jäsenten tuottamaan sisältöön.

Venäläisyhtiöistä VGTRK tuli mukaan vuonna 1993, Pervyi kanal vuonna 1995 ja Radio Dom Ostankino vuonna 1996.