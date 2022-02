Musiikki toimii mutta mikään muu ei, kun blondi tavis kohtaa latinotähteä esittävän Jennifer Lopezin ja päätyy suoraa päätä vihille.

Jennifer Lopez esittää latinotähteä ja Owen Wilson eronnutta opettajaa Kat Coiron ohjaamassa Marry Me -elokuvassa.

Draamakomedia

Marry me, ohjaus Kat Coiro. 108 min. S. ★★

Amerikan johtavat latinotähdet ovat menossa naimisiin. Kat Valdez on tehnyt jo pitkän uran huipulla, Bastian on nuori Grammy-palkittu nouseva nimi.

Unelmasuhteesta otetaan kaikki irti sekä somessa että todellisuudessa. Vihkiminenkin on tarkoitus toimittaa esiintymislavalla 20 miljoonan katsojan todistaessa. Marry me on iso hitti jo ennen häitä.

Hölmö Bastian on vielä maineestaan sekaisin ja menee sössimään pahasti. Lavalla on luvassa katastrofi.

Samaan aikaan toisaalla eräs tavallinen keski-ikäinen, avioerossa katkeroitunut Charlie yrittää viihdyttää tytärtään huonolla menestyksellä. Sattuman oikusta he päätyvät latinotähtien konserttiin, ja sitten tapahtuu ihmeitä. Lavalla nähdään kuin nähdäänkin häät.

Mitä siitä seuraa, kun kaksi toisilleen totaalisen vierasta maailmaa kohtaa?

Aika kiva idea, mutta käsikirjoitus on tehty niin laiskasti, ettei siitä kehkeydy kummoista viihdettä eikä varsinkaan komediaa.

Elokuvassa on laskettu vain sen varaan, että latinotähdet ovat oikeita latinotähtiä. Katia näyttelee Jennifer Lopez, jonka roolihahmo on kovasti Lopezin kaltainen: yltiörikas ja nopea ihmissuhdekäänteissään. Bastianin roolissa nähdään kolumbialaissyntyinen stara Maluma.

Lopez näyttelee itseään teennäisesti, eikä tilannetta paranna, että vastanäyttelijäksi on valittu ikätoveri Owen Wilson. Wilson on omimmillaan kahjoissa koomikkorooleissa, mutta tässä hänen tylsä tehtävänsä on esittää hyveellistä samaistumiskohdetta, joka hoitaa opettajan työnsä esimerkillisesti eikä suunta hämärry edes uuden vaimon kuuluisuuden loisteessa.

Lopezin ja Wilsonin kemiat eivät kohtaa missään vaiheessa, ja siinä sulaa samalla koko elokuvan idea.

Musiikki sen sijaan toimii kohtuuhyvin ja ne muutamat näyttävät lavashow’t, mutta molempia on lopulta aika vähän. Charlien Lou-tyttären (Chloe Coleman) nuoret koulukaverit ovat ihanan aitoja kaiken muovin keskellä.

Käsikirjoitus John Rogers, Tami Sagher, Harper Dill. Tuottajat Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, John Rogers. Pääosissa Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley, Sarah Silverman, Chloe Coleman.