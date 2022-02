Pohjoisenglantilianen The Animals teki The House of the Rising Sunista maailmankuulun vuonna 1964.

Timo Koivusalo, Neumann, Teemu Niemelä ja Kimmo Ahonen kertovat suhteestaan The House of the Rising Suniin, joka muutti ja näytti populaarimusiikin suuntaa lähes 60 vuotta sitten. Miljoonille kitaransoittoa opetteleville se on ollut alkeisvaiheen opinkappale.

”There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun.”

Noin se alkaa, ja sama suomeksi: ”On paikka kuulu kurjuuden, talo nousevan auringon.”

Kyseessä on ikivihreä The House of the Rising Sun, jonka brittiyhtye The Animals teki tunnetuksi sähköisenä versiona vuonna 1964.