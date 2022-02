Matrix 4:ssä on yritystä, mutta leffan sisältö lässähti pannukakuksi.

Pakkohan piintyneen Matrix-fanin oli vilkaista HBO Maxiin tullut The Matrix Resurrections nähdäkseen, kuinka virtuaalinen maailma tällä kertaa makaa.

Myönnän ultrasuuret odotukset, en peittele järkyttäviä pettymyksiä.

Karmeaa höttöä! Punaisia ja sinisiä pillereitä taas jaossa, mutta kaikki onkin vain peliä!

Voisiko nostalgia viedä voiton nykypäivästä? Ja elokuvan loppu, hoh hoijaa!

Leffan nähtyäni katselen ikkunasta sateista Vanhaa-Ulvilaa. Muistot tulvivat mieleen kuin jääkylmä sohjovesi kotitielle.

Vuoden 1999 jouluna käytiin lähisukulaisten kanssa katsomassa sen joulun kassamagneetti. The Matrix valikoitui katsottavaksi sen vuoksi, että sillä oli Satakunnan Kansan leffasivulla kaikkein suurin mainos.

Upouusi Promenadi 1 oli täynnä nuorisoa. Olimme sukulaisten kanssa kolmekymppisiä ja leffasalin vanhimmasta päästä.

Muistan elokuvasta vieläkin varsin paljon. Muun muassa sen, että olin ekstaasissa koko elokuvan. Myöhemmin kävelykadulla kiistelimme sukulaisten kanssa, oliko The Matrix todella hyvä vai todella huono elokuva. Jäin yhden miehen paitsioon, kun muut tuomitsivat kyberpunk-leffan maan rakoon.

Yhtä kaikki, The Matrix onnistui tuomaan elokuvakerrontaan aimo annoksen itämaista vaikutetta ja uusia tehosteita. Myöhemmin jatko-osat eivät sytyttäneet, ollenkaan. Höttö alkoi jo kakkososasta.

Moni asia on muuttunut joulusta 1999. The Matrixin ohjanneet Wachowskin veljekset eivät hekään ole entisillään.

Molemmat vaihtoivat sukupuolta. Sisarukset kuulemma kieltäytyivät vuosia tekemästä enää Matrix-elokuvia kolmososan valmistumisen jälkeen.

Pelaajat perivät hyvän tarinan. Vuonna 2005 luotiin moniulotteinen Matrix Online -videopeli, jonka ajateltiin olevan "virallinen" jatko loppuunsa edenneelle saagalle.

Lopulta Lana (ent. Larry) Wachowski lähti tekemään uutta Matrixia ilman sisarustaan. Hän sekä tuotti, käsikirjoitti että ohjasi uuden Matrixin.

Onhan siinä yritystä, on toki, mutta leffan sisältö lässähti pannukakuksi.

Matrix 4 ei ole osoittautunut rahasammoksi. Maailmanlaajuisesti leffa on kerännyt vasta vain 270 miljoonaa dollaria. Tuotantokulut olivat 190 miljoonaa, joten selvä floppihan siitä tuli. Riskillä pelattiin ja isoilla panoksilla.

Yrityksiä lämmittää kunnolla jäähtynyttä elokuvasaagaa on suuressa maailmassa riittänyt. Matrixin lämmittely oli vain ajan kysymys.

Jotkut onnistuvatkin. Viikkoa ennen Matrix 4:ää julkaistu Spider-Man: No Way Home on sammonnut lipputuloja jo yli 1,8 miljardia.