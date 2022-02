Wide ContentPlaceholder

Rita Behm halusi puhua julkisuudessa vain musiikista, mutta lopulta musiikin suosio pakotti hänet puhumaan muustakin.

Kulttuuri | Musiikki

Rita Behm halusi säilyttää yksityisyytensä mutta lehdissä hänestä tehtiin "miestennielijä" - Tältä tuntuu nousta hetkessä tuntemattomuudesta Suomen isoimmaksi poptähdeksi

Rita Behm on valtavan suosittu poptähti, joka on monien silmissä mystinen hahmo. Laulaja itse on aivan toista mieltä.

Siinä hän on ilmielävänä. Mystinen nainen tummanpuhuvassa asussa, Rita Behm. Kaikki on tapahtunut nopeasti. Vielä kesällä 2019 lähes kukaan suomalainen ei tiennyt, kuka Rita Behm oikein on. Nyt hän on seitsemällä Emmalla palkittu laulaja-lauluntekijä, jonka hittibiisit Hei rakas, Tivolit ja Frida ovat keränneet valtavia striimaus- ja radiosoittomääriä.