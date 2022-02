Haamujengi-elokuvan ohjaaja Ivan Reitman on kuollut

Los Angeles

Kanadalainen elokuvaohjaaja ja -tuottaja Ivan Reitman on kuollut 75-vuotiaana. Hänet tunnetaan parhaiten 1980-luvulla ohjaamistaan komediaelokuvista Haamujengi ja Natsat.

Vuosikymmeniä kestäneellä urallaan Reitman nosti muun muassa Bill Murrayn komedianäyttelijöiden ykköskastiin. Hän auttoi myös toimintatähtenä tunnettua Arnold Schwarzeneggeriä tekemään uuden aluevaltauksen komedian parissa 1990-luvun vaihteessa elokuvilla Identtiset kaksoset ja Lastentarhan kyttä.

Hänen poikansa Jason Reitman on myös tunnettu elokuvaohjaaja, jonka elokuvia ovat muun muassa Oscar-ehdokkuuksiakin keränneet Juno ja Up in the Air.

Ivan Reitman tuotti viime vuonna ensi-iltansa saaneen uusimman Haamujengi-elokuvan jatko-osan, jonka hänen poikansa ohjasi.