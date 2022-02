Eniten alanvaihtoa on harkittu musiikin, sirkuksen, tanssin ja näyttämötaiteiden aloilla, kertoo tuore selvitys.

Noin viidennes kulttuuri- ja taidealan ammattilaisista on harkinnut alanvaihtoa tai jo vaihtanut alaa koronapandemian vuoksi, kertoo tuore taiteen ja kulttuurin barometri. Selvitys koskee vuotta 2021.

Alanvaihtajien tai sitä harkitsevien osuus on kasvanut selvästi vuoden takaisesta. Vuoden 2020 barometrin mukaan alanvaihtoa suunnitteli tai sen oli tehnyt joka kymmenes taiteilija.

Eniten alan vaihtoa on harkittu musiikin, sirkuksen, tanssin ja näyttämötaiteiden aloilla. Näillä aloilla jopa hieman yli kolmannes on harkinnut alanvaihtoa.

Tiedot selviävät Taiteen edistämiskeskuksen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemästä taiteen ja kulttuurin barometrista, joka julkaistaan virallisesti huhtikuun alussa. Selvityksen tuloksista kerrottiin Taiken ja Cuporen verkkotilaisuudessa torstaiaamuna.

Taiteen ja kulttuurin barometria on julkaistu kerran vuodessa vuodesta 2015 lähtien. Kysely tehtiin taiteilijoille, ja tällä kertaa siihen saatiin 1056 vastausta. Kysely tehtiin viime syksynä.

Barometrin aineistosta selviää myös, että taiteilijoiden usko tulevaisuuteen on koetuksella. Ala koetaan kriisiherkäksi ja toimeentulon sekä rahoituksen rakenteet hatariksi.

Taiteilijoista yli neljännes on nähnyt korona-ajan vaikutukset kielteisinä omaan ammatilliseen tulevaisuuteensa taiteilijana.

Silti vastaajista noin puolet näki, ettei pandemialla ole ollut kielteisiä eikä myönteisiä vaikutuksia.

Eri taiteenalojen välillä on tässä suuria eroja. Esimerkiksi musiikin alan ammattilaisista lähes puolet koki vaikutukset kielteisinä. Myös muiden esittävien taiteiden alalla vaikutukset nähtiin hyvin kielteisinä.

Oman tulevaisuuden näkivät kielteisessä valossa myös erityisesti muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset taiteilijat sekä nuoret, alle 35-vuotiaat taiteilijat.

Näkemysten taustalla on korona-aika ja sen raskaus taiteilijoille, mutta vastauksista kävi ilmi, että ammatinvaihto ei ollut kokonaan koronan syytä. ”Tuli mitta täyteen freelancerin elämää”, vastasi yksi kyselyyn osallistunut.

Korona-ajan raskaus tuli ilmi erityisesti kyselyn avoimista vastauksista, joissa taiteilijat saivat kertoa omista kokemuksistaan korona-aikana. Esiin nousi vahvasti aikakauden kuormittavuus ja epävarmuuden kasvu.

”Kun pandemia jatkuu ja jatkuu, se ei voi olla vaikuttamatta siihen miten tulevaisuutta hahmotetaan”, kuvaili verkkotilaisuudessa Cuporen erikoistutkija Minna Ruusuvirta.

Vastauksista tuli erityisen vahvana esiin taiteilijoiden kokemus arvostuksen puutteesta. Tämä on tullut ilmi barometrissa aiemminkin, mutta pandemian seurauksena kokemus on vain vahvistunut ja arvostuksen puutetta kokevien taiteilijoiden määrä on myös lisääntynyt.

Kaikesta ajan karuudesta huolimatta moni taiteilija oli saanut elämäänsä jotain hyvääkin. Kyselystä kävi ilmi, että osa taiteilijoista, vajaa viidennes, on kokenut koronapandemian vaikutukset myönteisinä omaan tulevaisuuteensa.

Cuporen tutkijoiden Minna Ruusuvirran ja Emmi Lahtisen mukaan se näkyy niin, että taiteilijat ovat kyenneet pysähtymään ja pohtimaan omaa taiteilijuuttaan sekä vahvistamaan taiteilijaidentiteettiään.

Uuden opetteluun ja oman työn sisällön pohtimiseen on jäänyt paremmin aikaa. Myös tiedonvälitys ja esimerkiksi kansainväliset kontaktit ovat parantuneet etätyön ansiosta.

Osa oli tullut toimeen pandemian aikana aivan hyvin, ja osa oli löytänyt uusia ammatillisia vaihtoehtoja pandemian seurauksena.

Merkittävin muutos on ollut etätyön lisääntyminen, mutta kaikille se ei ole ollut mahdollista. Osa on joutunut luopumaan työhuoneistaan, ja tämä on vaikuttanut myös työn sisältöön. Esimerkiksi kuvataiteilijoiden teoskoot ovat pienentyneet, Cuporen tutkijat kertovat.

Etätyöskentelyn haittapuolina on ollut esimerkiksi taloudellisia ongelmia sekä työryhmien toiminnan vaikeus ja yksinäisyys.

Kaikkiaan koronaviruspandemia on muuttanut tai tuonut uusia työskentelytapoja kahdelle kolmasosalle taiteilijoista. Toisin sanoen taiteen kentällä on kyselyn perusteella myös resilienssiä ja kykyä sopeutua muutoksiin.

Eniten muutoksia ovat kohdanneet musiikin sekä esittävien taiteiden alat.