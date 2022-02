Säkylä

Säkyläläinen laulaja Maria Tyyster sai joulukuussa yllättävän puhelun Remu Aaltoselta. Tyyster ei edes vastannut puhelimeen, koska puhelu tuli tuntemattomasta numerosta. Remu jätti kuitenkin hänen vastaajaansa viestin ja pyysi soittamaan.

”Hetken aikaa jouduin puhaltelemaan ennen kuin uskalsin soittaa takaisin”, Tyyster muistelee.

Hän on melkoinen Hurriganes-fani ja on nimennyt tyttärensäkin yhtyeen Pretty Mona -biisin mukaan. Nuorena hän esitti Ruhtinaat-bändinsä kanssa paljon Hurriganes-covereita.

Marraskuussa Tyyster julkaisi albumillaan Uuden version Remun Kenen yhden vaan –kappaleesta. Hän lähetti levynsä Remulle, muttei osannut odottaa tältä palautetta.

Yhteinen äänitys tehtiin nopella aikataululla. Maria Tyyster ja Remu Aaltonen kuvattiin äänitysstudiossa Nurmijärvellä.

Remu innostui Tyysterin levyttämästä versiosta niin paljon, että halusi tehdä tämän kanssa yhdessä duettoversion kappaleesta. Äänitys piti tehdä heti seuraavalla viikolla, sillä Remu oli lähdössä ulkomaille.

”Olin iloinen ja ihmeissäni. En olisi ikinä uskonut, että hän soittaa. Ensin ajattelin, ettei se voi olla totta ja tuskin me mitään alamme tekemään”, Tyyster kertoo.

Hän tunsi puhelimessa muuttuvansa hetkeksi jälleen pieneksi fanitytöksi. Studiossa tunnelma oli onneksi toisenlainen: Siellä kohtasi kaksi musiikin ammattilaista.

Sellissä kirjoitettu laulu

Remu Aaltonen kirjoitti Kenen yhden vaan -laulun Katajanokan vankilan sellissä 1980-luvulla. Se oli hänen ensimmäinen suomenkielinen biisinsä.

Studiossa artistit lauloivat kappaleesta kantrihenkisen version.

”Ehkä hienointa oli, että me kummatkin kunnioitimme toistemme ammattitaitoa. Remu antoi tosi paljon neuvoja, mutta sain kuitenkin vapaat kädet. Se oli vapain studiosessio, minkä olen ikinä tehnyt. Pystyin luottamaan omaan tekemiseeni, koska hän kannusti todella paljon. Hänen kanssaan oli hieno tehdä töitä”, Tyyster kehuu.

Tyysteristä alkoi studiossa tuntua nopeasti siltä, kuin he olisivat vanhoja tuttuja. Remua hän kuvailee vitsikkääksi, kohteliaaksi ja lämminhenkiseksi herrasmieheksi.

Duettosingle Kenen yhden vaan ilmestyy perjantaina.

Maria Tyysterin elämä on tällä hetkellä kiireistä. Hän työskentelee yrittäjänä koruliikkeessä Eurassa, opiskelee sosionomiksi ja on töissä lastensuojelulaitoksessa. Jonkin verran hänellä on edelleen töitä myös personal trainerina ja jumppien vetäjänä. Tulevaisuus näyttää hyvältä musiikin suhteen.

”Joka päivä tulee keikka- ja juontopyyntöjä, mikä lämmittää mieltä älyttömästi. Pikku hiljaa pääsemme avaamaan maailmaa. Ihmiset kaipaavat selvästi kuulemaan musiikkia ja viettämään juhlia.”