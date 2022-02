Ohjaaja Kenneth Branagh ja käsikirjoittaja Michael Green kuvittelivat uusiksi Agatha Christien klassisen murhamysteerin.

Jännitys

Kuolema Niilillä (Death on the Nile), ohjaus Kenneth Branagh. 121 min. K12. ★★★

1970–80-luvuilla tehtiin neljä ison budjetin Agatha Christie -filmatisointia, joissa vanhemmat ja nuoremmat filmitähdet kohtasivat toisensa eksoottisissa maisemissa. Sittemmin Christien tarinat ovat siirtyneet pääasiassa televisioon, ensin rakastetuiksi Poirot- ja Neiti Marple -sarjoiksi ja viime aikoina enimmäkseen käsikirjoittaja Sarah Phelpsin modernisoinneiksi, joissa näkyy se Britannian 1930–50-lukujen sosiaalinen todellisuus, jonka Christie aika lailla kirjoistaan häivytti.

Mutta näyttelijä-ohjaaja Kenneth Branagh pitää kiinni Christien perinteistä ja hänen kaikkein tunnetuimmista kirjoistaan. Ensin Branagh teki 2017 elokuvan romaanista Idän pikajunan arvoitus ja nyt on vuorossa Kuolema Niilillä.

Aivan samat tarinat filmattiin 1970-luvuilla Sidney Lumetin ja John Guillerminin toimesta. Hercule Poirot’n hahmoina nähtiin tuolloin ensin Albert Finney ja sitten Peter Ustinov, jälkimmäinen jopa kahdessa elokuvassa ja vielä jokseenkin epäonnistuneessa 1980-luvun tv-elokuvien sarjassa.

Useimpien mielessä lienee Poirot’n ollessa kyseessä kuitenkin David Suchet, joka näytteli roolin 70 tv-sarjan jaksossa vuosina 1989–2013. Siksi Branaghin itsensä näyttelemä viiksivallu ei välttämättä vastaa monenkaan kuvaa mestarisalapoliisista. Tosin muhkeisiin viiksiin saadaan hyvä selitys elokuvan prologissa.

Agatha Christien toinen aviomies Max Mallowan oli arkeologi, joka työskenteli paljon Lähi-idässä, minkä vuoksi useampi Christien murhamysteereistä sijoittuu sinne. Niin myös Kuolema Niilillä.

Vaikka Kuolema Niilillä menee juonensa puolesta jotakuinkin samoin kuin Christien romaanissa, tarinaan on myös lisätty kaikenlaista, kuten uutta taustaa Poirot’lle sekä uusi alkunäytös vuoden 1937 lontoolaisessa tanssipaikassa. Myös henkilöhahmoja on reippaasti muutettu: kirjan rakkausromaaneita kyhäävästä kirjailijasta on tehty bluesmuusikko ja niin edelleen.

Mutta käsikirjoittaja Michael Greenin muutokset eivät suinkaan latista tarinaa, vaan päinvastoin piristävät sitä. Branaghin Poirot on yhtä itseriittoinen ja omahyväinen kuin muidenkin tulkinnat hänestä, mutta lisäksi yksinäinen, traagisesti menetetyn rakkauden haavoittama keski-ikäinen mies.

Christien tarinassa ei ole kuin valkoihoisia ihmisiä, joten siinä mielessä uudelleen kirjoitettu tarina tekee myönnytyksen nykypäivän poliittiselle korrektiudelle. Onneksi aikakauden rasismi sentään tuodaan esiin, vaikkakin vain viitteellisesti.

Tapahtumat sijoittuvat ylelliselle jokiristeilylle Niilillä, jolla juhlitaan rikkaan perijättären tuoretta avioliittoa. Egypti antaa Branaghille mahdollisuuden levitellä todellisia ja digitaalisia näkymiä pyramideista ja sfinksistä Abu Simbelin temppeliin. Tuloksena on näyttävää, melkeinpä ylenpalttista elokuvaviihdettä, jonka saalistavat eläimet murhaaviin ihmisiin rinnastava symboliikka on välillä turhankin ilmeistä.

Branaghin lisäksi näyttelijäkaartissa ovat muun muassa Wonder Woman Gal Gadot, Armie Hammer, komediennepari Jennifer Saunders ja Dawn French sekä Annette Bening. Ääniraidalta tulvii Patrick Doylen elokuvamusiikin lisäksi mehevää jump bluesia.

Mittaa on ehkä hieman liikaa, mutta muuten Kuolema Niilillä ei ole hullumpaa Christie-viihdettä etenkin koronakurjuuden jälkeen.