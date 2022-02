Valkokankaille nyt saapuva iranilainen Sankari-elokuva jakoi viime vuonna Cannesin kakkospalkinnon yhdessä suomalaiselokuva Hytti nro 6:n kanssa.

Draama

Sankari (Ghahreman), ohjaus Asghar Farhadi. 127 min, K7. ★★★★

Opettavainen satu. Iranin oikeusjärjestelmän kuvaus. Isä-poika-tarina. Aikalaisdraama ja some-ajan paljastava läpileikkaus.

Ainakin tällaisin määrein voi kutsua uutuuselokuvaa Sankari. Ohjaaja ja käsikirjoittaja on Asghar Farhadi, nykyelokuvan yksi arvostetuimmista tarinankertojista.

Iranilaisohjaajan kansainvälinen maine paalutettiin kymmenen vuotta sitten elokuvalla Nader ja Simin: Ero. Avioerodraama nimittäin voitti parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Oscarin.

Toinen Oscar napsahti vuonna 2017 samassa sarjassa. Tuolloin Farhadilla oli valmiina Arthur Millerin Kauppamatkustajan kuolema -näytelmän innoittama valmistunut elokuvadraama The Salesman.

Myös uutuus pörhältää maailmalta Suomeen maineenliepeet väkevästi liehuen. Cannesissa Sankari oli elokuva, joka jakoi arvostetun festivaalin kakkospalkinnon yhdessä suomalaiselokuva Hytti nro 6:n kanssa.

Sankari pääsi tämän vuoden Oscar-kisassa niin sanotulle shortlistille, mutta ei lopullisten viiden ei-englanninkielisen eli kansainvälisen ehdokaselokuvan joukkoon. Sama kohtalo oli Hytti nro 6:lla.

Nämä elokuvat ohjaaja-käsikirjoittaja Asghar Farhadilta on aiemmin nähty Suomessa: ■2009 Darbareye Elly ■2011 Nader ja Simin: ero ■2013 Menneisyys ■2016 The Salesman ■2018 Kaikki tietävät

Farhadin vahvuudet kertojana ovat esillä myös uutuudessa. On moniulotteinen tarina ja tarkasti mietitty juoni sen kertomiseen; on vahvoja hahmoja omine vaikuttimineen; on yhteiskunnan läpileikkaus sekä kaiken ytimessä moraalipohdintaa valinnoista ja mahdollisuuksista.

Tapahtumat sijoittuvat Iranissa miljoonakaupunki Šīrāziin. Keskushenkilö on yksi metropolin pahnanpohjimmaisista, työtön yrittäjä Rahim, joka on yrittänyt pelastaa firmansa lainalla. Yritys on kuitenkin kaatunut digitalisaation myötä, ja Rahim on päätynyt vankilaan niin sanottuna velkavankina maksamattomien lainojensa sitomana.

Elokuvan nimenä on aavistuksen ironinen Sankari. Yhtä hyvin nimenä voisi olla vaikkapa ihmiskuula. Elokuvan nimittäin etenee sykäyksittäin kuin kuula flipperissä ja kuulana toimii aina keskushenkilö Rahim.

Ensimmäisen sykäyksen kuulan lennolle antaa lyhyt vankiloma, jonka aikana Rahim tapaa naisystävänsä, jolla on jymyuutinen: Farkhondeh on löytänyt kukkaron, jonka sisällöllä Rahimin velka voidaan maksaa ja näin ollen vapauttaa Rahim. Iranin lain mukaan velkavankeudesta voi vapautua, jos velanperijä järjestelyyn myöntyy.

Kaikki menee tietenkin – kuten elokuvissa kovin usein – pieleen.

Kukkaro on täynnä kultakolikoita, joita yritetään alkuun myydä, mutta summan jäädessä pieneksi kaksikko päättää etsiä kolikoiden omistajan. Hyvä aie sinkoaa ihmiskuulan uuteen suuntaan, sillä vankila järjestää rehellisen Rahimin tv-kameroiden eteen ”sankarina” puhdistamaan rangaistuslaitoksen mainetta toisen vangin tehtyä itsemurhan.

Velkavanki nousee otsikoihin, some puhuu hänestä, syntyy hyväntekeväisyyskampanja, mutta samaan aikaan Rahimin tarinaan ui puolitotuuksia, peittelyä ja suoranaisia aukkoja.

Sankari on elokuva hyvistä aikeista ja sankaruudesta, mutta kaiken alla muhii jykevä valtarakenne, jossa kukin peluri pelaa omaa peliään. Ihmiskuulaan vaikuttaa erityisesti someajan hurja sykli, jossa sankareita nostetaan ja lasketaan päivittäin.

Amir Jadidin vähäeleisen sulavasti näyttelemä keskushenkilö Rahim on mukava, hymyilevä ja komea mies, jolle on osunut tyhjiä arpoja, ja ihmiskuulana hän sinkoaa iranilaisen yhteiskunnan seinästä toiseen. Tuolla on suku, tuolla hyväntekijät, tuolla vankila, tuolla velanperijä ja tuolla avulias taksikuski.

Vaikutusvaltaisimpina elokuva näyttää instituutiot, jotka heittelevät Rahimia periaatteidensa mutta myös omien tarkoitusperiensä pohjalta. Hurjin kurkistusluukku aukeaa rangaistusjärjestelmään: vankilasta voit pelastua rahalla ja vaikutusvallalla.

Ihmiskuulaansa ohjaava Farhadi ei millään muotoa petä monihenkilötarinansa sommittelijana tässäkään elokuvassa. Juoni taittuu ja tarinaa mutkittelee insinöörimäisellä varmuudella, ja Iranin yhteiskunnan toimintamalli aukeaa asiaa vähän tuntevalle.

Silti jotain tällä kerralla puuttuu.

Sankari jättää toivomisen varaa erityisesti tunnepuolen vaikuttavuudessa. Yrittäjätarina jää etäiseksi, kun tarina kiinnittyy väkevästi juoneen eli rahaan eikä niinkään ihmisiin kuten Rahimin perheeseen. Rahimilla on edellisestä liitostaan Siavash-poika. Loppua kohden pojan merkitys tarinassa kasvaa, mutta vaikuttavuutta ajatellen myöhään.