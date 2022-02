Jenni Multisilta: Kuinka tähdet kuolevat. Like 2022. 339 s.

Porilaislähtöinen mutta tätä nykyä Vaasassa vaikuttava Jenni Multisilta (s. 1992) julkaisi tammikuussa kolmannen romaaninsa.

Kuinka tähdet kuolevat kokoaa lahjakkaan musiikkiluokan yhteen 15 vuoden kuluttua yläasteen päättymisestä. Yhdestä jos toisesta olisi pitänyt tulla tähtiä musiikkitaivaalle lahjakkaan opettajan Toivo Salon säestyksellä, mutta kuinkas sitten kävikään?

”Painan kasvot käsiini ja nojaudun rattiin. Kyyneleet, jotka olen itkenyt jo monta kertaa, tulevat jälleen.” (s. 75)

Yläasteen loppua sävytti aikoinaan sarja traagisia tapahtumia, joiden syyt ja seuraukset jäivät monilta hämärän peittoon. Kun luokkakokous pyörähtää käyntiin, menneisyyden vyyhdit lähtevät purkautumaan vauhdilla.

Multisillan romaani on taidokas suljetun paikan mysteeri, jossa koulumiljöötä pyöritellään koukuttavasti. Kerronnan keskiössä on kaksikko Maija ja Jessika, joiden välillä on ollut outo viha-rakkaus-suhde.

Opiskelijoiden keskinäinen vääntö kärjistyi esitysharjoituksissa, joissa parhaista rooleista kilpailtiin kyynärpäätaktiikalla. Kun opettajan tuomio jyrähti, murrosikäisten oli vaikea niellä katkeraa epäonnen kalkkia.

Jenni Multisilta on asunut vuodesta 2011 Vaasassa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Muun muassa yrittäjänä ja joogaopettajana toiminut kirjailija on menestynyt tankotanssijana ja toiminut myös alan ohjaajana.

Kirjailijana Multisilta debytoi vuonna 2020 romaanilla Yksi teistä kuolee. Seuraavana vuonna ilmestyi romaani Mitä tapahtui merenneidoille.

Multisillan trillereille on tyypillistä naishenkilöiden selvä dominanssi miehiin nähden. Myös uutuudessa vahvat tytöt ja naiset jyräävät mieshenkilöt katsomon puolelle.

Erilaiset urheilu- ja kulttuurilajit viehättävät Multisiltaa myös kaunokirjailijana. Esikoisromaanin viitekehyksessä fitness oli vahvassa asemassa, seuraavassa romaanissa ilma-akrobatia. Uutuusromaani pyörii taas musiikkiharrastuksen ympärillä.

Tykkäsin Multisillan persoonallisesta tavasta rakentaa psykologista trilleriä. Kerronta heittää välillä kunnon voltteja kierteillä. Pitkään muotoutuneet ennakko-odotukset korvautuvat kerralla uusilla.

Väkivalta on jälleen läsnä konkreettisena. On hienoa, että jännityskirjailija kirjoittaa poliisien sijasta pelkästään tavisihmisistä.

Multisilta hallitsee tunnelman tiivistämisen taidon. Hän osaa myös sitoa irrallisia juonenpätkiä taidokkaasti yhteen.