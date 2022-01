Suomalaiselokuvat nosteessa Yhdysvalloissa Sundancen elokuvafestivaaleilla – yksi kriitikko nosti Tytöt tytöt tytöt -elokuvan kilpasarjan parhaaksi

Nuorisokuvaus ja kauhuelokuva saivat erinomaisen vastaanoton.

Helsinki

Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt sai maailmanensi-iltansa Sundancen elokuvajuhlilla tiistaiaamuna Suomen aikaa. Pandemian vuoksi jo toisena peräkkäisenä vuonna verkkoon siirretty tapahtuma on Yhdysvaltojen tärkein elokuvafestivaali.

Tytöt tytöt tytöt seuraa kolmea nuorta naista. Kahdelle heistä muodostuu suhde, kolmas etsii rakkautta. Pääosia esittävät Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen ja Linnea Leino.

Ensimmäisissä arvosteluissa Tytöt tytöt tytöt, englanniksi Girl Picture, on saanut kehuja. Elokuvakritiikkiin keskittyvän rogerebert.com-sivuston kriitikko Marya E. Gates nosti sen parhaaksi koko toistaiseksi nähdyssä kilpasarjassa. ”Häpeilemättömän tyttömäinen, kiimainen, romanttinen ja hauska”, Gates tiivistää arviossaan.

Screen-lehden kriitikon Amber Wilkinsonin mukaan Haapasalon elokuvan vetovoimatekijät ovat positiivinen energia, tunnetason rehellisyys ja vahvat näyttelijäsuoritukset. Brittiläisen Little White Lies -julkaisun Emma Maskell puolestaan vertaa elokuvaa persoonalliseen ja vuolaasti kehuttuun Hollywood-nuorisokomediaan Booksmart. ”Haapasalon panos nuorista aikuisista kertovien elokuvien kaanoniin on huomattavan raikas, queer ja rakastettava”, Maskell kirjoittaa. Kaikissa arvioissa nousevat esiin nimenomaan elokuvan mutkaton tapa käsitellä seksuaalisuutta sekä erityisesti sateenkaariteemoja, joihin Maskell viittaa queer-termillä.

Tärkeistä elokuva-alan tapahtumia päivittäin seuraavista medioista Variety ja The Hollywood Reporter eivät kuitenkaan julkaisseet arvioitaan vielä embargon päättyessä ensinäytöksen jälkeen.

Pahanhautojalle rutkasti kehuja

Tänä vuonna Sundancen ohjelmistoon kelpuutettiin Suomesta peräti kolme elokuvaa. Se on paljon, sillä aiempina vuosina mukaan on mahtunut parhaimmillaan yksi suomalaisnimike. Pitkiä näytelmäelokuvia on nyt mukana kaksi.

Tytöt tytöt tytöt osallistuu festivaalin kansainväliseen kilpailuun. Kauhuun ja fantasiaan keskittyvässä Midnight-esityssarjassa nähtävällä Pahanhautojalla ei myöskään ole hullumpi tilanne. Onnistuneilla kauhuelokuvilla on varmat markkinat, ja lajityypin risteäminen vakavamman draaman kanssa vain leventää potentiaalia.

Sunnuntaiaamuna ensiesitetystä Pahanhautojasta julkaistiin oitis kymmeniä arvosteluja, jotka ovat olleet positiivisia tai jopa ylistäviä. Omaperäiseksi elokuvaa kuvaileva The Hollywood Reporterin kriitikko David Rooney paneutui sen syvempiin tasoihin. ”Kiehtova ikkuna varhaispuberteetin psykologiseen ja emotionaaliseen miinakenttään sekä tunteisiin, joita synkkien viettien toteutuminen herättää haavoittuvaisessa lapsessa”, Rooney pohtii.

Hanna Bergholmin ohjaaman Pahanhautojan päähenkilö on itsekkään äitinsä vaatimusten ikeessä kärsivä tyttö, jonka metsästä löytämästä linnunmunasta kuoriutuu hirviö. Pääosia esittävät Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä ja Jani Volanen. ”Kuin American Beautyn ja groteskimman E.T.:n lapsi, jossa on Yorgos Lanthimosin kammottavaa kosketusta”, maalaili Varietyn Tomris Laffly.

Mormonit Suomessa

Kolmas Sundancen suomalaiselokuva on dokumentti. Tania Andersonin ohjaama The Mission seuraa nuoria mormoneja, jotka saapuvat Yhdysvalloista lähetystyöhön Suomeen. Sundance on sikälikin aiheelle otollinen, että juuri Utahissa on Yhdysvaltojen suurin mormoniyhteisö.

Ensimmäisissä arvioissa Screenin Allan Hunter luonnehti elokuvaa herkäksi ja kiehtovaksi, mutta Varietyn Dennis Harvey piti sitä pintapuolisena ja kapeakatseisena. Harvey tekee elokuvasta yllättävän havainnon: useimmat suomalaiset puhuvat englantia paremmin kuin amerikkalaiset päähenkilöt.

The Missionissa on kyse ihmisten kohtaamisista. Maallistuneessa Suomessa lähetystyöntekijöiden haasteena ei ole vain se, kuunnellaanko heitä. Erot puhetavassa ja tapakulttuurissa hämmentävät tulokkaita. Eräs päähenkilöistä, Utahista innokkaana lähetystyöhön lähtevä nuorukainen palaakin pimeästä Lapista kotiin mielenterveysongelmien painamana.

”Sopivan vinksahtanut” amerikkalaiskaupunki

Sundancessa sai maailmanensi-iltansa myös Tampereella kuvattu amerikkalaiselokuva Dual. Riley Sternsin ohjaama scifi-sävyinen jännitystarina on osoittautunut hyvin synkäksi komediaksi, joka jakaa mielipiteitä jyrkästikin, mutta josta useimmat arvostelijat pitävät.

Valtavirtayleisön hyväksyntää sille lienee turha odottaa: Indiewiren kriitikko David Ehrlich sanailee Dualin ”lisäävän Stearnsin aiempien elokuvien raakaan lakonisuuteen pirteää tuomiopäivän tunnelmaa”. Menestystä sille joka tapauksessa luvataan. Esimerkiksi Screenin Amber Wilkison arvioi elokuvan herättävän kiinnostusta sekä festivaaleissa että levittäjissä.

Elokuvan suomalaisnäyttelijöistä nostetaan joissain arvioissa lyhyesti esiin Karen Gillanin esittämän päähenkilön äitinä nähtävä Maija Paunio sekä lääkäriä esittävä Sanna-June Hyde.

Tamperetta kuvauspaikkana kommentoidaan muutamissa arvioissa. Dual tapahtuu vääristyneessä todellisuudessa, mutta periaatteessa Yhdysvalloissa. Siksi ei haittaa, että sivuroolien näyttelijät puhuvat englantia erilaisin aksentein. Indiewiren Ehrlich kuvailee Tampereen esittävän amerikkalaiskaupunkia ”juuri sopivan vinksahtaneesti”.