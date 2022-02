Jämijärveläinen Taneli Äikäs koristelee uniikkia Kalevala-sähkökitaraa, jolle tulee viisinumeroinen hintalappu

Kun Taneli Äikäs muutti Jämijärvelle, hän yöpyi ensimmäiset viisi vuotta enimmäkseen ulkona.

Intarsia-puuseppä Taneli Äikäs sahaa kotonaan Jämijärvellä viiluista Sammon puolustusta kuvaavia koristekuvioita sähkökitaraan. Työhön on kulunut tähän mennessä 58 tuntia, ja siitä on valmiina neljäsosa.

Jämijärvi

Tällaista kitaraa ei ole ennen nähty. Taneli Äikäs sahaa kotonaan Jämijärvellä puuviilusta koristeita näyttävään Kalevala-aiheiseen sähkökitaraan. Työhön on kulunut tähän mennessä 58 tuntia, ja paloja on koossa 416. Neljäsosa työstä on nyt valmiina.