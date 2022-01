Some on sekoittanut uutispakan: Nuoret eivät luota journalismiin

”Peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoihin maksumuuri vaikuttaa liikaa, koska sen taakse jää journalismin paras osa”, pohtii Jari Olavi Hiltunen kolumnissaan.

Kolmekymmentä vuotta sitten, pikkurahan puutteen vuoksi. Ensimmäinen lehtijuttuni toi opiskelijapojalle rahaa nelisenkymmentä mummonmarkkaa.

Seuraavana vuonna tulivat netti ja sähköposti. Kukaan ei vielä puhunut vaihtoehtoisista faktoista.

Tammikuu 2022, Äidinkielen opettajien Talvipäivät. Hesarin tuottaja Tuomas Kaseva huokaisee Zoomissa: ”Puolet ysiluokkalaisista tietää, mitä on journalismi, puolet ei.”

Some-journalismia tutkineet Kaseva ja Susanna Pasula panivat merkille, että perinteiset journalistiset mediat löysivät nuoret lukijat juuri sosiaalisen median kautta.

Sitten he huomasivat ongelman. Valtaosa yläkoulunuorista ei selvästi luota somessa julkaistavaan journalismiin, oli se kuinka laadukasta tahansa.

Nuoret epäilevät itse asiassa kaikenlaista somekirjoittelua. Mitä enemmän he surffaavat somessa, sitä vähemmän he tuntevat journalismin eettisiä pelisääntöjä tai osaavat määritellä journalismia. Sosiaalinen media on siis sekoittanut pakan. Prosessin syy ja mekanismi ovat edelleen mysteerejä.

Kirjoittamisen ohella olen opettanut amisnuorille journalismia kaksikymmentä vuotta. Moni porilaisnuori aloittaa ja päättää päivänsä Instagramin äärellä. Some ja kaverit määrittävät päivän uutissisällön.

Mediakritiikki lähtee itsestä, taidosta käsitellä omia kuplia ja journalistisia valintoja.

En ole itse enää vuosiin lukenut paperilehteä aamuisin, koska kyllästyin keräyspaperiin. Sitä vastoin digiuutiset maistuvat. Näyttöön vyöryvät klikkiotsikot, maksumuurit, mainokset ja käsitellyt kuvat. Maksumuuri mietityttää joka päivä.

Moni kiintoisa juttu vaatisi sen euron klikkauksen. Kaksi maksullista digitaalista päivälehteä taitaa kuitenkin riittää minulle.

Peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoihin maksumuuri vaikuttaa liikaa, koska sen taakse jää journalismin paras osa. 7–18-vuotiailla pitäisi olla mahdollisuus lukea laatujournalismia ilmaiseksi muulloinkin kuin jokatalvisella sanomalehtiviikolla.

Journalismin merkitys on useille aikuisillekin mysteeri. Kysehän on tiettyihin sääntöihin perustuvasta tavasta tuottaa tietoa yleisölle.

Journalismia rajoittavat mitä arvokkaimmalla tavalla alan sisäinen eettinen sääntely, sitoutuminen faktoihin, riippumattomuus valtainstituutioista sekä korkeakoulutetut tekijät.

Se maksaa, totta kai. Emmekö maksaisi kunnolla tehdystä lehtityöstä?

Olen iloinen, että minullekin maksettiin silloin 1992, vaikka perehdyin heikosti, tiesin vähän ja olin kokematon.

Kirjoittaja on ulvilalainen opettaja, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija.